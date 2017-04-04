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Sayıştay'daki 'FETÖ' soruşturmasında 41 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Sayıştay'daki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 7 ilde 41 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

04 Nisan 2017 12:07

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sayıştay Başkanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 7 ilde 41 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştaydaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında daha önce kurumdaki görevinden uzaklaştırılanların da bulunduğu 41 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Savcı Serkan Ucuzcu'nun talimatıyla harekete gecen polis, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonun sürdüğü, zanlılardan gözaltına alınanların ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. 

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