Sayıştay: Üç kurumda kamu zararı belirlendi

Muzaffer Gençdoğan/ ANKARA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Başbakanlığına bağlı Diyanet işleri Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçelerini, sert tartışmalar sonrası AKP’li üyelerin oylarıyla kabul etti.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın eleştiriler ve sorulara yanıt verdiği sırada çıkan tartışmalar ardından Komisyon Başkanı Lütfi Elvan’ın kurumların bütçelerini oylamaya sunduğu sırada, muhalefet milletvekillerinin itirazı üzerine Sayıştay 2’nci Denetim Grup Başkanı Ahmet Ay’a söz verildi. Ahmet Ay, “2012 yılı kurumsal incelemeler sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı hesaplarında kamu zararı tespit edildi. Bu kurumlarda kamu zararı vardır. Ancak, şu anda sorgulama aşamasındayız. İnceleme ve sorgulamalar 6 ay sonra sonuçlandırılacak. Başta Diyanet işleri Başkanlığı olmak üzere, bu kurumlarda mali denetim yapılamadı” dedi.



Sayıştay yetkilisi Ahmet Ay’ın açıklamaları ardından muhalefet milletvekillerinin “üç kuruma ait kesin hesap kanunu tasarılarının oylamaya sunulmaması” yönündeki itirazlarına rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı, TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçeleri, AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

TİKA’nın 2014 harcamaları

Kabul edilen bütçe tasarılarına göre, TİKA’nın özellikle yurtdışı harcamalarında dikkat çekici bir artış olduğu görülüyor. 2013 yılı bütçesine kıyasla 2014 yılı bütçe harcamalarında yüzde 33’lük bir artışla 132 milyon 267 bin liralık ödenek ayrılan TİKA’nın, önümüzdeki yıl, Ortadoğu ve Afrika Bölgesinde yapılacak çalışmalar için 31 milyon 400 bin lira, Orta Asya ve Kafkaslar bölgesindeki çalışmalar için 20 milyon lira, Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika bölgesindeki işleri için 11 milyon 400 bin lira, Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgesinde yapılacak çalışmalar için de 26 milyon lira harcama yapması karara bağlandı.



Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın, ilgili kurumların bütçe tasarılarını sunuşunda “Bugüne kadar Türkiye’nin yurtdışına yönelik yardım harcamalarının kamu ve özel olmak üzere toplamda 3 milyar 436 milyon dolara ulaştığını ve bu yardımların 161 ülkeye dağıtıldığını” açıklaması, TİKA’nın yurtdışı harcamalarının önemini yeniden öne çıkardı.



Bekir Bozdağ “Kalkınma yardımları ve kurulan işbirlikleri ahlaki, siyasi ve tarihi yükümlülüklerimiz açısından elzemdir. Çünkü hayata geçirdiğimiz projeler insan hayatının her noktasında devreye giriyor. Doğum öncesi süreçten yaşlılığa kadar ömür boyu insanların ihtiyaç duyduğu her alanda gerçekleştirilen projeler kimi zaman bir ambulans olarak acil tıbbi yardım oluyor, kimi zaman mesleki eğitim kurumu olarak hayatı idame ettirmenin bir aracı oluyor, kimi zaman da bir huzur evi olarak hayatının son demlerinde insanların huzura ve temiz hizmete kavuşmasına vesile olabiliyor” dedi.