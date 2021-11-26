Sayıştay, 11 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sayıştay Başkanlığı, 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Bilgi İşlem Birim Başkanlığı'nda görevlendirilecek personel, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre istihdam edilecek.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek.

Başvurular, ilgili belgelerle 10 Aralık 2021 mesai saati bitimine kadar başkanlığın, "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılacak.

Başvurusu değerlendirilen bilişim personeli pozisyonunun 4 katı kadar aday, başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, "www.sayistay.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.