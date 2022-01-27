Sayıştay raporundan: Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ’de bir hizmetliye sekiz yönetici atanmış

Sayıştay Denetim Raporu’na göre, Vakıfbank’ın iştiraki olan Enerji ve Madencilik AŞ’de bir hizmetliye karşılık yedi yönetim kurulu üyesi, bir genel müdür bulunuyor. Raporda, 2020'yi 1.3 milyon TL zararla kapatan şirketin geleceğine ilişkin karar verilmesi önerildi.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, elektrik ve ısı enerjisi üretmek için tesis kurmak, enerji üretmek, ürettiği enerjiyi satmak ve maden aramak amacıyla kurulan Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ’de hiçbir ticari faaliyet bulunmamasına rağmen yıllardır yöneticilerine ödeme yapılıyor. Sayıştay Denetim Raporu’na göre, bir hizmetli istihdam edilen şirkette yedi yönetim kurulu üyesinin harcamalarının toplamı 106 bin TL'ye ulaştı. Şirket 2020'yi zararla kapattı. Şirketin 2020’deki zararı 1.3 milyon TL.

Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş. 2020 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’na göre, bir iştirakinde 39 personele karşılık 15 yönetici bulunduran Vakıfbank’ın bir diğer iştiraki olan Enerji ve Madencilik AŞ’de de bir hizmetliye karşılık yedi yönetim kurulu üyesi, bir genel müdür bulunuyor. 85 milyon TL sermayeye sahip şirketin iki ayrı iştiraki nedeniyle yıllardır TMSF ile muhatap olduğu ve ticari işlevinin kalmadığı vurgulanan raporda, muhasebe ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin bile dışarıdan hizmet satın alımı yoluyla gerçekleştirildiği vurgulandı. 2019 yılında Yönetim Kurulu üyelerine yapılan harcamaların toplamının 57 bin TL olduğu kaydedilen raporda, 2020 yılında bu tutarın 106 bin TL yükseldiği aktarıldı. Şirketin 2020 yılı giderleri toplamının da önceki yıla göre yüzde 24 oranında artarak 564 bin TL'ye ulaştığı ifade edildi.

Sayıştay: Şirketin geleceğine ilişkin karar verin

Şirketin her geçen gün değer kaybı yaşadığını ifade eden Sayıştay, bu konuda bir karar alınmasını istedi. Raporda, “Şirketin uzun yıllardır herhangi bir sınai ve ticari faaliyetinin bulunmadığı, aktif toplamının büyük kısmını oluşturan iştirak şirketlerden birinin tasfiye halinde olduğu, diğer iştirak hisse payının çok düşük olduğu göz önüne alınarak, şirketin geleceğine ilişkin karar verilmesi önerilir” ifadelerine yer verildi.