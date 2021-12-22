Sayıştay raporundan: Osmangazi Belediyesi ücret karşılığı haber yaptırmış, 4.1 milyon TL civarında tanıtım ve reklam ödemesi yapıldığı tespit edilmiş

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Bursa Osmangazi Belediyesi'nin Sayıştay raporuna takılan harcamalarını yazdı. Ağırel, "Sayıştay yaptığı incelemede Bursa Osmangazi Belediyesi'nin rutin faaliyet ve hizmetlerinin gazetelerde, televizyonlarda ve web ortamında yaygın olarak haber ve reklamının yaptırıldığını belirlemiş. Hatta dahası bazı haber ve reklamların Belediye Başkanının şahsi reklamı mahiyetinde olduğu, Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında olmayan TV programları ve video yayınları hazırlatıldığını tespit edilmiş." bilgisini paylaştı.

Ağırel yazısında, "Ayrıca yerel ve ulusal medyada Osmangazi Belediyesi'nin rutin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili sürekli olarak ücret karşılığı haber yaptırıldığı görülmüş. Bu harcamalar kapsamında 400'ün üzerinde ödeme emri belgesi ortaya çıkarılmış inanabiliyor musunuz… Toplam 4.1 milyon TL civarında tanıtım ve reklam ödemesi yapıldığı tespit edilmiş. Söz konusu harcamaların çoğunluğu "Tanıtma, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri" olmak üzere, 22 adedi diğer hizmet alımları, 1 adedi ilan giderleri ve 1 adedi de diğer yayın alımları tertibinden ödenmiş. Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için de Belediyenin gazetesinin insert dağıtımı, 1.1 milyon TL civarında belediye tanıtım materyallerinin basılması olmak üzere toplamda 6 milyon TL'nin üzerinde harcama yapılmış." ifadesini kullandı.

Ağırel şunları kaydetti:

"Kimsenin okumadığı bir kağıt parçasına 6 milyon lira harcamışlar. Üstelik bunu 2020 yılında pandemi nedeni ile gelirlerde önemli azalmanın olduğu, toplumun her kesiminin ekonomik olarak olumsuz etkilendiği bir dönemde yapmışlar. Sayıştay bile raporda, "kamu maliyesinin temel ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" diyerek tepki göstermiş."