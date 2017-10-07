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Sayıştay raporuna göre YÖK, avukatları 'zengin etti'

Sayıştay kamu zararının büyüyeceğini işaret etti

07 Ekim 2017 11:32

Sayıştay, yurtdışında okuyan binlerce öğrencinin YÖK kapısında beklediği “denklik işlemleri” için kurumun kaybettiği davalar nedeniyle kamu zararı yarattığını tespit etti. 

Ayrıca YÖK’ün kaybettiği davalar nedeniyle çok sayıda vekâlet ücreti ödenmesine dikkat çeken Sayıştay, bu davaların belirli avukatlar tarafından açıldığını belirterek “bu kişilere bir nevi kazanç yolu sağlandığı” tespitini yaptı.

Cumhuriyet'in haberine göre; kaybedilen davalarla ilgili vekâlet ücretlerine ek olarak kurum aleyhine tazminat davalarının da açıldığını belirleyen Sayıştay, “Davaların kaybedilmesi durumunda gelecek günlerde tazminat davalarına ilişkin ödemelerin olması da kaçınılmaz olacaktır” diyerek kamu zararının büyüyeceğine işaret etti.

Sayıştay raporda, denklik biriminin başvuruların sonuçlandırılma sürecini hızlandırmasını isterken, YÖK’ün ivedilikle dava yolunu önleyecek şekilde mevzuatı ve kararları yeniden düzenlemesi gerektiği uyarısında bulundu.

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