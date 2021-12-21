Sayıştay raporuna dikkat çeken CHP’li Sertel: TRT dış yapımlara milyarlarca lira akıtmaya devam ederse batacak

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, elektrik faturalarından aldığı pay kaldırılacak olan TRT'nin 2020 yılında dış yapımlara 1 milyar 372 milyon TL harcadığını belirterek, "TRT, bu yıldan sonra da dış yapımlara milyarlarla ifade edilen paraları aktarmaya devam ederse batacağının resmidir diyebiliriz. Yandaşların cepleri dolsun diye biz TRT’nin batırılmasına, halkın paralarının çarçur edilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

TBMM KİT Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Atila Sertel, yaptığı açıklamada, Sayıştay tespitlerine dayanarak TRT'nin gelir ve gider tablosu ile ilgili bilgiler aktardı. TRT’nin 2020 yılı gelirinin 4 milyar 171 milyon 170 bin TL, giderinin ise 3 milyar 262 milyon 814 bin TL olduğunu dile getiren Sertel, kurumun giderleri içerisinde önceki yıllarda olduğu gibi 2020'de de en büyük payı 1 milyar 372 milyon 306 bin TL ile dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin aldığını belirtti. Reklam geliri 283 milyon 434 bin TL Sayıştay’ın tespitlerini aktaran Sertel, şunları kaydetti: "Sayıştay'a göre; TRT'nin 1 milyar 814 bin 693 TL tutarındaki dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinin, yüzde 44,9 oranında 813 milyon 913 bin TL’si kurum dışından temin edilen haber ve haber programı giderleri, yüzde 28,7 oranında 521 milyon 240 bin TL’si kurum dışına yaptırılan program giderleri, yüzde 1,9 oranında 34 milyon 241 bin TL’si kurum dışından kiralanan program giderleri, yüzde 1,6 oranında 29 milyon 965 bin TL’si TV ve radyo programları için hizmet alım giderleri olarak görünüyor. Sayıştay, 2020 yılında 1 milyar 372 milyon 306 bin TL olarak gerçekleşen kurum dışından temin edilen haber ve program giderlerinin, bir önceki yıla göre yüzde 29,7 arttığına da dikkat çekti. TRT’nin 2020 yılı elektrik enerjisi katkı payından sağladığı gelir 1 milyar 205 milyon 785 bin lira olurken bandrol ücretlerinden sağladığı gelir ise 2 milyar 619 milyon 528 bin TL olarak gerçekleşti. Tamamen vergiye bağlı yaşayan bir kurum haline gelen TRT’nin ilan ve reklam geliri ise yalnızca 283 milyon 434 bin TL oldu. Gelirinin yüzde 80’inden fazlasını halktan kesilen vergilerden elde eden TRT’nin ilan ve reklam geliri ise yüzde 10 bile değil."

"Batma noktasına gelecek”

Atila Sertel hem Sayıştay’ın hem de kendilerinin yıllardır uyarılarına rağmen TRT’nin dış yapımlara para akıtmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu hafta Meclis’te görüşülecek kanunla TRT’nin elektrik enerjisinden elde ettiği gelir kaldırılacak. Önemli gelir kaynaklarından birini kaybedecek olan TRT, bu yıldan sonra da dış yapımlara milyarlarla ifade edilen paraları aktarmaya devam ederse batacağının resmidir diyebiliriz. 8 binden fazla kişinin çalıştığı kurumda halktan kesilen vergileri böyle har vurup harman savurmaları kabul edilemez. Komisyonda sürekli uyardık. Sayıştay da raporlarında aynı konuya dikkat çekiyor. Ama TRT, bu zamana kadar somut bir adım atmadı. Elektrik enerjisinden elde ettiği pay kesildikten sonra da bu adımları atmazsa bu ülkenin önemli bir kurumunu daha kaybetmiş olacağız. Yandaşların cepleri dolsun diye biz TRT’nin batırılmasına, halkın paralarının çarçur edilmesine müsaade etmeyeceğiz.”