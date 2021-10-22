Sayıştay raporu: Üniversite hastanelerinin mali yapısı 'sürdürülemez'

Sayıştay’ın üniversitelere ilişkin 2020 yılı raporlarında, pek çok üniversite hastanesinin mali yapısının “sürdürülemez halde olduğu” belirtildi.

Ege Üniversitesi’nin raporuna göre, üniversitenin tıp fakültesi hastanesinin mali durumunu düzeltmek için aldığı tedbirler yeterli olmadı. Paranaliz'in aktardığına göre Tıbbi malzemelerdeki fiyat artışlarının da üniversite hastanesinin mali durumunu olumsuz etkilediği belirtilen raporda, “Ne kadar kaynak aktarılırsa aktarılsın hastanedeki mali kötüleşme, girdi ve çıktı kalemlerindeki denklik sağlanmadığı sürece devam edecektir” ifadelerine yer verildi. Raporda aynı sorunun üniversitenin diş hekimliği fakültesi hastanesinde de yaşandığı belirtildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin raporunda da üniversitenin uygulama ve araştırma hastanesinin mali yapısındaki bozulma, rakamlar üzerinden aktarıldı. Raporda, “Hastanenin 2020 sonu itibarıyla 233 milyon 934 bin 235.12 TL’si satıcılara, 13 milyon 794 bin 784.5 TL’si vergi borcu ve personele borçlar, 20 milyon 796 bin 734.14 TL’si T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na olmak üzere toplam 268 milyon 525 bin 753 TL borcu bulunmaktadır” bilgisi paylaşıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi’nin raporunda, üniversite hastanesinin mali yapısının “sürdürülemez bir durumda olduğu” belirtildi.