Sayıştay raporu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda çocuğu olmayana çocuk yardımı yapılmış

Sayıştay raporlarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personelinin, haksız Asgari Geçim İndirimi (AGİ), aile yardımı ve çocuk yardımı aldığı ortaya çıktı. Anne ve babanın memur olması durumunda sadece babaya verilecek olan yardımların hem anneye hem de babaya ödendiği belirtildi.

Sayıştay tarafından bakanlığın 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi personeline ait bordroların incelenmesi sonucunda, personele ait sosyal yardım ve hak ödemelerine esas olacak bilgilerin güncel olmaması ve takip edilmemesi nedeniyle hatalı ödemeler yapıldığı tespit edildi. ANKA'da yer alan habere göre, anne ve babanın memur olması durumunda sadece babaya verilecek olan yardımların hem anneye hem de babaya ödendiği belirtildi. Evli olan devlet memurlarının maaşlarına eş ve çocukları için yapılan aile yardımının miktarı 2020 yılı içerisinde; çalışmayan ya da emekli maaşı olmayan eş için 351 TL oldu. Eş memur olmasına rağmen devlet bu parayı ödemeye devam etti.

Memurlar 'çocuk yardımı şartı' taşımadan yardım almış

Memurlara yaş şartını taşıyan çocuklarından dolayı her ay çocuk yardımı ödeniyor. Her bir çocuk için ödenen çocuk yardımının miktarı, 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanıyor. 73 aydan küçük olan çocuklar için ise bu tutar bir kat artırımlı olarak ödeniyor. 0-6 yaş aralığında bulunan çocuklar için 77.26 TL, 6 yaş ve üzerinde olan çocuklar içinse 38.62 TL çocuk yardımı ödemesi yapılıyor. Sayıştay raporuna göre memur çiftler bu ödemelerden sadece birini alabilecekken her ikisi de yardımdan faydalandı. Öte yandan, Sayıştay raporunda çocuk yardımı şartlarını sağlamadığı halde, çocuk yardımı alan personellerin olduğu belirtildi. Çocuk yardımı almak için ilk şart çocuk sahibi olmak.

İşte raporda ortaya çıkan usulsüzlükler

-Asgari geçim indirimine esas oranların hesaplanmasında aile bireylerinden şartları sağlamayanlar da oran hesabına dâhil edildi.

-Çocuk yardımı şartlarını sağlamadığı halde, çocuk yardımı alan personellerin olduğu ortaya çıktı.

-Engellilik indiriminde hatalı işlemler yapıldı.

-Yabancı dil tazminatı ödemelerinde personel dil seviyesinin değişmesi nedeniyle hatalar olduğu, tespit edildi.