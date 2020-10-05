Sayıştay raporu: Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı 'olağan düzeyi' aşmış, makam aracıyla bir yılda 57 bin kilometre yol gitmiş

Kaç araç kiralandı? Sayıştay raporlarına göre Merkez Bankası Başkanı'na 3, başkan yardımcılarına ise 2'şer lüks araç tahsis edildi. Özelleştirme İdaresi'nde ise 7 adet aracının 6'sı için taşıt görev formu düzenlenmedi. 6 adet aracın 2'sini başkan, 1'ini başkan yardımcısı, 1'ini özel kalem müdürü, 1'ini de hukuk müşaviri kullandı.

Sayıştay “Kiralanan araçlar, yalnızca resmi hizmetlerde ve ulaştırma amirliğince resmi taşıt görev formları düzenlenerek kullanılmalıdır'' dedi. Merkez Bankası'na, 4 adet Audi-A6, 31 adet de Audi-A4 olmak üzere yabancı menşeli 35 araç 36 ay süre ile kiralandı.