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Sayıştay raporu: Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı 'olağan düzeyi' aşmış, makam aracıyla bir yılda 57 bin kilometre yol gitmiş

05 Ekim 2020 08:04

Sayıştay'ın 2019 yılı raporlarına kurumlardaki makam araçlarının kullanımlarına ilişkin usulsüzlükler de yansıdı. Özelleştirme İdaresi Başkan yardımcısının, resmi görev yazısı olmadan 2019 yılında makam aracı ile tam 57 bin kilometre yol yaptığı ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Sayıştay, kiralık aracın, “olağan düzeyi aşan” bir şekilde kullanıldığını saptadı. Başkan yardımcısının yaptığı 57 bin kilometre, Edirne-Hakkari arasındaki 2 bin kilometrelik yolu, 28 kez kat etme anlamı taşıyor.

Kaç araç kiralandı?

Sayıştay raporlarına göre Merkez Bankası Başkanı'na 3, başkan yardımcılarına ise 2'şer lüks araç tahsis edildi. Özelleştirme İdaresi'nde ise 7 adet aracının 6'sı için taşıt görev formu düzenlenmedi. 6 adet aracın 2'sini başkan, 1'ini başkan yardımcısı, 1'ini özel kalem müdürü, 1'ini de hukuk müşaviri kullandı.


Sayıştay “Kiralanan araçlar, yalnızca resmi hizmetlerde ve ulaştırma amirliğince resmi taşıt görev formları düzenlenerek kullanılmalıdır'' dedi. Merkez Bankası'na, 4 adet Audi-A6, 31 adet de Audi-A4 olmak üzere yabancı menşeli 35 araç 36 ay süre ile kiralandı.

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