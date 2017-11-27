T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sayıştay raporu; belediyeye alınan kişiler bir günde devlet memuru yapılmış

Son 3 yıl içerisinde 5 personelin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandığı ortaya çıktı

27 Kasım 2017 14:31

Sayıştay, Ankara Gölbaşı Belediyesi’nde yaşanan atama skandalını ortaya çıkardı. Hiçbir sınava girmeden, ‘özel kalem'e açıktan atanan isimler, bir gün sonra devlet memuru yapıldı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Sayıştay yaptığı incelemede Gölbaşı Belediyesi'nin son 3 yıl içerisinde toplam 5 personelin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kurumlara naklen atamasının yapıldığını tespit etti. Sayıştay raporunda şöyle denildi:

Liyakata aykırı durum

“Bu atamalarda; öncelikle belediyede çalışan memurlardan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlardan olması gerekliliğine uyulmadığı, bir seçim dönemi boyunca çalıştırılması esasına riayet edilmeyerek bu kadronun memuriyete sınavsız atama yolu olarak kullanılır hale geldiği, bu suretle kanun önünde eşitlik, kamu görevine girmede eşitlik ve liyakat ilkesine aykırı durumun oluştuğu tespit edilmiştir.”

Sayıştay'ın tespit ettiği personel şöyle:

M.D.: 16.11.2015 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan ataması yapıldı. 3 gün sonra 5'inci Derece Mühendis kadrosuna atandı.

H.K.: 16.02.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atandı. 2 gün sonra da 8'inci Derece Memur kadrosuna atandı.

A.E.: 12.07.2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan getirildi. 1 gün sonra da 8'inci  Derece Memur kadrosuna atandı.

S.A.: 16.01.2017 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atandı. O da 1 gün sonra 8'inci Derece Memur kadrosuna atandı.

İ.Y.: 12.05.2014 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan ataması yapıldı. Halen Özel Kalem Müdürlüğü görevinde devam ediyor.

ETİKETLER

özel kalemsayıştayraporankara gölbaşı belediyesimemuratandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24