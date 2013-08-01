Sayıştay raporlarına sansür mü uygulanıyor?

Sayıştay raporlarına sansür uygulandığı ortaya çıktı. The Economist’e verilen ilanla ilgili rapordaki 25 tespit ve öneri elenerek dörde düşürülmüş.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, Sayıştay’ın Meclis’e sunulmayan raporlarına “sansür uygulandığı” ortaya çıktı. Sansür uygulanan raporların başında The Economist dergisine 1.8 milyon liralık reklam veren Başbakanlık Yatırım Ajansı geliyor. Sayıştay Başkanlığı’na bağlı denetçilerin hazırladığı taslak raporda 25 önerinin yer almasına rağmen, söz konusu önerilerin 21’inin rapordan çıkarıldığı belirlendi. Rapordan çıkarılan önerilerin arasında ise ajansın reklam harcamalarının bulunması dikkat çekti.

Rapor Meclis’e sunulmadan...

Sayıştay Başkanlığı’nın, geçen yıl TBMM’ye sunmadığı raporlar, şimdi de sansür iddiası ile gündeme geldi. Sayıştay Başkanlığı geçen yıl tamamlanan kamu kurumlarının 2011 yılı hesaplarını kapsayan 100 raporu Meclis’e sunmadı. Söz konusu raporlar arasında, Maliye Bakanlığı’nın birimleri, Başbakanlığa bağlı birimler bulunuyor. Sansür uygulandığı öne sürülen raporların başında ise Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanlığı’nın 2011 yılı raporu geliyor.

Taslak raporda, Yatırım Ajansı’nın harcamaları ile ilgili 25 ayrı bulguya yer veriliyor. Söz konusu bulgularla ilgili tespitler yapılarak ardından da bu tür usulsüz davranışlara son verilmesi isteniyor. Taslak rapor, Sayıştay içinde komisyon ve genel kurul gibi yapılarda görüşülüyor. Bu yapılarda yapılan değerlendirmeler sonucunda ise taslak raporda yer alan öneri ve tavsiye sayısı 25’ten 4’e düşürülüyor. Böylece, Meclis’e sunulmayan raporlarda dolaylı olarak sansür uygulanmış oldu.

Sansüre boyun eğene sus payı yurtdışı gezisi

Sayıştay içinde raporlara uygulanan sansürler, denetçiler arasında büyük rahatsızlığa yol açtı. Başkanlık içinde, sansür uygulamalarına karşı çıkan denetçilerin, yeni bir inceleme verilmeyerek veya görev yeri değiştirilerek cezalandırıldığı öne sürüldü. Sansür uygulamalarına ses çıkarmayan bazı denetçilerin ise yurt dışına görevli olarak gönderildiği ve bir anlamda ödüllendirildiği öne sürüldü.