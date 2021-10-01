Sayıştay ortaya çıkardı: İki bakanlığın veri tabanındaki bilgilerin uyuşmadığı kişilere yardım ve destek ödemesi yapılmış

Sayıştay’ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2020 raporunda, bakanlığın veri tabanında, yardım ve destek başvurusunda bulunan kişilerin başvurularının değerlendirilmesinde kullanılan bilgiler ile Sağlık Bakanlığı veri tabanındaki bilgilerin uyumlu olmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle de bazı kişilerin yararlanma kriterlerini sağladığının teyit edilemediği kaydedildi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, özellikle bakıma muhtaç engelli vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarda büyük usulsüzlükler olduğunu söyledi. Kıstaslara uymayan kişilere de aylık bağlandığına işaret eden Aygun, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sahte raporlu kişilere engelli aylıkları bağlarken, gerçekten yardıma muhtaç kişilere maaş bağlamadığını kaydederek, “Bunun vebali büyüktür” tepkisini dile getirdi.