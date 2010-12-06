-SAYIŞTAY, MALİYEDEN SAVUNMA İSTEDİ ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Sayıştay, denetim birimlerinin lisansüstü eğitim amacıyla yurt dışına gönderdiği görevlilere, ''geçici görev yolluğu ödenerek, kamu zararına sebebiyet verildiği'' iddiasıyla Maliye Bakanlığından savunma istedi. Maliye Bakanlığı müfettişleri, hesap uzmanları, gelirler kontrolörleri, muhasebat ve milli emlak kontrolörleri ve bütçe uzmanları gibi birimleri yakından ilgilendiren olay, Sayıştayın yurt dışı görev yolluklarıyla ilgili incelemeleri sonucu ortaya çıktı. Sayıştay Denetçilerinin buna ilişkin raporlarında, ''lisansüstü eğitim yapmak ya da bilgilerini artırmak için 2 yıl süreyle yabancı ülkelere gönderilen denetim birimi görevlilerine, 2 yıl boyunca yurt dışı aylığı ödenmesi gerektiği, ancak ilk yıl için geçici görev yolluğu da verilerek, kamu zararına sebebiyet verildiği'' belirtildi. -''NET TUTARIN YÜZDE 60'INI ALABİLİRLER''- Bilgilerini artırmak için dış ülkelere gönderilen devlet memurları hakkında uygulanması gereken hükümlerin 657 sayılı Kanun'un 78, 79 ve 80'inci maddeleri ile buna dayanılarak çıkarılmış bulunan Yönetmelik ile düzenlendiği vurgulanan raporlarda, şöyle denildi: ''Buna göre, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilen devlet memurları aylık ve diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin kanuni kesintilerinden sonra kalan net tutarının yüzde 60'ını kurumlarından alırlar. Yanı sıra gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve 9'uncu derecenin 1'inci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının üçte ikisi ödenir. Tüm bu hükümler gereğince gerekli şartları saylayıp yetiştirilmek, bilgilerini artırmak, eğitilmek maksadıyla yurt dışına gönderilen devlet memurlarının aylık hakları (dış burslarla gidenler hariç) gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9'uncu derecenin 1'inci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının üçte 2'si ile her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının yüzde 60'ıdır. Bunun dışında veya ilave olarak herhangi bir ücret ödenmez.'' -SAYIŞTAY, FAZLA ÖDEMELERİN TAZMİNİNİ İSTİYOR- Sayıştay Denetçileri, buna aykırı uygulamalar sonucunda, yurt dışına gönderilen bazı kamu görevlilerine ilk yıl ödenen geçici görev yolluğu ve tam aldığı maaşının yüzde 40'ı tutarında fazla ödemede bulunulduğunu ileri sürdüler. Sayıştay Denetçileri, fazla ödemelerin ilgili kamu görevlilerinden tazmin edilmesini de istediler.