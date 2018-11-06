Sayıştay, kayyıma 'dur' dedi

Sayıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın belediye başkanını görevden alarak yerine kayyım atadığı Tunceli Belediyesi’nin bir taşınmazını süresiz olarak İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis etmesini kanuna aykırı bularak "Dur" dedi. İlim Yayma Cemiyeti’nin “kamu kurum ve kuruluşu olmadığı” için taşınmazın verilemeyeceğini belirten Sayıştay, tahsis işleminin iptalini istedi. Belediye de buna uyacağını kaydetti.

Cuhmruiyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre belediyelerle ilgili denetim raporunu açıklayan ve birçok usulsüzlük tespit eden Sayıştay Başkanlığı, 2017’de kayyım vatanan Tunceli Belediyesi’ni de denetledi. Kentte belediyeye ait iki taşınmazın Türk Kızılay Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti’ne tahsis edildiğine dikkati çeken Sayıştay, hazırladığı raporda şunları kaydetti:

“Mülkiyeti belediyeye ait iki adet taşınmazın, Belediye Meclisi kararıyla derneklere süresiz olarak tahsis edildiği görülmüştür. Belediyeler kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Kızılay Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti kamu kurum ve kuruluşu olmadığı için belediye tarafından tahsis yapılamaz. Kanuna aykırı olarak gerçekleştirilen taşınmaz tahsisinin iptali gerekmektedir.”

Sayıştay’a yanıt veren Tunceli Belediyesi, “Mülkiyeti Belediyemize ait iki taşınmazın tahsisinin iptal edilmesi sağlanacaktır” dedi. Sayıştay, sonraki denetimlerde bu hususların dikkate alınıp izleneceği notunu düştü.