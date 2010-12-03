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Politika

SAYIŞTAY KANUNU TEKLİFİ YASALAŞTI (1) TBMM (A.A)

03 Aralık 2010 20:50

-SAYIŞTAY KANUNU TEKLİFİ YASALAŞTI (1) TBMM (A.A) - 03.12.2010 - Sayıştay Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, Sayıştay; merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahalli idareleri, özel kanunlarla kurulanlar da dahil olmak üzere diğer kamu idarelerini; bunların kurduğu veya ortak oldukları kuruluşları denetleyecek. Ancak, özel kanunlarla kurulan kamu şirketlerinden kamu payı yüzde 50'nin altına düşenleri ortaklık hakkı yönüyle denetleyecek.  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Sayıştay denetimi kapsamı dışında tutulacak.

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