Sayıştay'ın denetlediği 327 kamu idaresinden 219’unun mali tabloları açıklanmadı

Sayıştay'ın 2020 yılında denetlediği 327 kamu idaresinden 219’unun faaliyet raporunda temel mali tablolara yer verilmedi.

Sayıştay'ın raporlarına göre, kamu idarelerinin büyük faaliyet raporlarında temel mali tablolara yer vermezken yardım yapılan vakıf ve dernekleri de açıklamadı. 2020 denetimleri kapsamında mali raporları mercek altına alınan 327 kamu idaresinden 219’unun faaliyet raporunda temel mali tablolara yer verilmediği görüldü.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, mali raporlarını kamuoyu ile paylaşmayan kamu idarelerinden 24’ünün genel bütçeli idare, 68’inin üniversite, 18’inin özel bütçeli idare, ikisinin sosyal güvenlik kurumu, 101’inin ise belediye olduğu bildirildi.

Vakıflara yapılan yardım gizlendi

İncelemelere göre, 121 kamu idaresi yardım yaptığı vakıf ve derneklere yönelik bilgileri kamuoyundan gizlerken bu idarelerden 86’sını belediyelerin oluşturduğu belirtildi.

Kamu idarelerinin yüzde 42’si, faaliyet raporlarında varlık ve yükümlülüklerinin açıklamalarına yer vermedi. Faaliyet raporlarının, “Kamuya hesap verme sorumluluğu” ile hazırlandığının altını çizen Sayıştay, idarelerin mevzuata aykırı uygulamaları nedeniyle bu sorumluluğun yerine getirilmesinin engellendiğini vurguladı.

Özel ödenekler yer almadı

İdarelerden 229’unun bütçe hedef ve gerçekleşmeleri arasında sapma olduğu ancak faaliyet raporlarında sapmanın nedenleri hakkında bilgi verilmediği belirlendi.

Çok sayıda kamu idaresi, özel ödeneklerine yönelik detayları da kamuoyu ile paylaşmadı. Denetlenen 107 kamu idaresinin, bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin dışında kullanımına tahsis edilen özel ödenek, dış proje kredisi veya bağış ve yardım gibi kaynakları faaliyet raporunda göstermedi.