Sayıştay denetim raporu: EPDK, şirketlere kestiği 3.6 milyar liralık cezayı tahsil etmemiş

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kanuna aykırı hareket eden elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin de içerisinde yer aldığı şirketlere kestiği 3.6 milyar TL’lik cezayı tahsil etmediği belirlendi. Ayrıca, kamunun elektrik şirketlerinin talebiyle yaptığı milyonlarca liralık trafo merkezlerinin de atıl kaldığı tespit edildi.

BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre, Sayıştay’ın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2019 Yılı Denetim Raporu'nda, EPDK'nın Petrol Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’na aykırı hareket eden şirketlere idari para cezası kestiği hatırlatıldı. Sayıştay denetçileri ise EPDK’nın 2019 yılı sonu itibariyle elektrik ve doğal dağıtım şirketlerinin de içerisinde yer aldığı şirketlere 3 milyar 847 milyon 966 bin TL idari para cezası kestiğini ama bu paranın "3 milyar 695 milyon 833 bin TL’sinin tahsil edilmediğini" belirledi.

Milyonlarca liralık trafolar atıl

Sayıştay raporunda kamunun elektrik dağıtım şirketlerinin talebiyle yaptığı milyonlarca liralık trafo merkezlerinin de atıl kaldığı belirtildi. Raporda, “Açık şalt tipi trafo merkezinin ortalama 10 milyon TL, gaz izoleli trafo merkezinin de ortalama 25 milyon TL maliyetle yapıldığı” açıklanarak “Milyonlarca liralık yatırımlar atıl kalmaktadır” denildi. Sayıştay raporunda, “Elektrik dağıtım şirketlerinin talebi doğrultusunda tesis edilen trafo merkezlerinin atıl kalmaması hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir” uyarısında da bulunuldu.

Raporda, Elektrik dağıtım şirketlerinin, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında internet sitelerinde yayımladıkları elektrik tüketimine ilişkin verilerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirilen verilerden farklı olduğuna da dikkat çekildi.