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Sayıştay'dan şans oyunları tespiti: Demirören'in de ortağı olduğu Sisal Şans'a devredildikten sonra denetlenmemiş

Milli Piyango İdaresi’nin (MPİ) yürüttüğü şans oyunların, 1 Ağustos 2020 itibarıyla Demirören-Sisal ortaklığındaki Sisal Şans Şirketi'ne devredildi

25 Kasım 2021 07:30

Şans oyunlarının, Demirören ailesi ile İtalyanların ortak olduğu Sisal Şans şirketine devredildikten sonra denetlenmediği ortaya çıktı. 

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; Sayıştay, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 2020 yılı taslak denetim raporunda idarenin şans oyunlarında Ağustos 2020 tarihinden beri izleme ve denetleme yetkisini kullanmadığını tespit ederek bu yetkinin kullanılmasını önerdi. 

şans oyunlarıdemirören
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