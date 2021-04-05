Sayıştay bürokratlarından sahte savunma sanayi şirketine ziyaret

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın alt kuruluşu imajı çizerek çeşitli şirketleri 5 milyon dolandırdığı tespit edilen TR-STS isimli şirketin Sayıştay bürokratlarınca ziyaret edildiği ortaya çıktı.

Şirketi ziyaret ederek şirket yöneticisi ile poz verenler arasında Sayıştay Başsavcısı ile Sayıştay İletişim Koordinatörü’nün olduğu öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu bildirilen Hüseyin Mesut Alver’in AKP’li isimlerle paylaştığı fotoğraflar gündem olurken Sayıştay Başkanlığı’nda görevli bürokratların da şirketi ziyaret ettiği anlaşıldı. Dolandırıcılık ile gündeme gelen şirketi ziyaret edenler arasında, teşkilat şemasında yer almamasına karşın Sayıştay bünyesinde Kurumsal İletişim Koordinatörü pozisyonunda görev yapan ve bu sıfatla bakanlıkları ziyaret eden Mustafa Kemal Yavuzyiğit’in de olduğu belirlendi.

Operasyon yapılan şirkete Sayıştay’dan yapılan tek ziyaret, Yavuzyiğit’in ziyareti olmadı. Edinilen bilgiye göre, 21 Haziran 2018 tarihinde Sayıştay Başsavcılığı’nda görevlendirilen Mürsel Ali Kaplan da şirketi ziyaret ederek Hüseyin Mesut Alver ile fotoğraf verdi.

Başkanı da ziyaret etti

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan Hüseyin Mesut Alver’in Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş’ı da makamında ziyaret ederek fotoğraf çektirdiği tespit edildi. Alver, Sayıştay Başkanlığı’na yaptığı ziyarette Başkan Baş’a hediye verirken çektirdiği fotoğrafı da yine sosyal medyada paylaştı.