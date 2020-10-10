Sayıştay: 2002'den bu yana 58 milyon TL'lik kamu zararının 40,7 milyon TL'si tahsil edilemedi

Sayıştay’ın, “kamu zararı” tespitiyle sorumlulardan tahsil edilmesini hükme bağladığı 57.9 milyon TL’lik tutarın bugüne kadar 17.5 milyon TL’si geri alınabildi.

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Sayıştay, kamu idarelerinde yaptığı denetimlerin sonucunda tespit edilen hata ve usulsüzlükler ilgili yargılamalar gerçekleştirdi. Buna göre 2002 yılından bu yana tahsiline karar verilen 57 milyon 965 bin liranın sadece 17 milyon 159 bin lirası tahsil edilebildi.

2019 yılı Genel Uygunluk Raporu’na göre, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, yüksek yargı kurumları ile bazı genel müdürlüklerden oluşan genel bütçeli idarelerin muhasebe birimlerinde önceki yıllardan 31 Aralık 2019 tarihine kadar kesinleşen zarar tutarı 14 milyon 987 bin Türk Lirası, 176 bin 968 Avro oldu. Bu tutarlardan sadece 2 milyon 884 bin TL’si tahsil edilebildi, kalan 12 milyon 103 bin TL ile 176 bin 968 Avro 2020’ye devretti.

Buna göre en büyük kamu zararı 19 milyon 969 bin TL ile bakanlıkların hesaplarında, 3 milyon 161 bin TL defterdarlıkların, 332 bin TL mal müdürlüklerinin, 247 bin TL diğer kurum saymanlıklarının, 277 bin TL de askeri saymanlıkların hesaplarında çıktı. En yüksek zarara yol açan kurumlar olmasına karşın bakanlıklardan yapılan tahsilat yüzde 7’de kaldı.

16 yıldır alınmadı

Özel bütçeli idarelerden de 2003 yılından bu yana geri alınamayan borçlar bulunuyor. Aralarında üniversiteler, çeşitli genel müdürlükler ve başkanlıkların bulunduğu özel bütçeli idarelerden 2003’den bugüne tespit edilen 42 milyon 933 bin TL’lik zararın 14 milyon 274 bin TL’si geri alınabildi.

Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardan Kamu İhale Kurumu’nun hesaplarında 33 bin TL’lik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun hesaplarında ise 9 bin TL’lik uyumsuzluk tespit edildi. Bunun tümü tahsil edildi.