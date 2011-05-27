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SAYIŞTAY 149 YAŞINDA ANKARA (A.A)

27 Mayıs 2011 13:09

-SAYIŞTAY 149 YAŞINDA ANKARA (A.A) - 27.05.2011 - Sayıştay Başkanı Recai Akyel ile çalışanlar ve üyelerden oluşan heyet, Sayıştay'ın 149. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Akyel, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Heyet, daha sonra Ulu Önder'in manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Akyel, deftere şunları yazdı: ''Önderimiz Atatürk, bugün Sayıştayımızın kuruluşunun 149. yıldönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde huzurunda bir kez daha tekrar etmek isterim ki; ülkemizin yargısal yetkilerle donatılmış ve yüksek denetim görevi verilmiş bir anayasal kurumu olan Sayıştayın mensupları olarak bize göstermiş olduğun ülkemizin muasır medeniyet seviyesine ulaştırma hedefine ancak senin ilkelerine sahip çıkarak ulaşabileceğimizin bilincindeyiz. Anayasa ve yasaların verdiği görevlerimizi yerine getirirken ve yetkilerimizi kullanırken senin gösterdiğin hedefler doğrultusunda yüce milletimize hizmet etmenin yükümlülüğünü ve onurunu her zaman taşımaktayız. Aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz.''

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