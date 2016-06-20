Sayısal Loto'da büyük ikramiye son üç yılda 17'nci kez aynı ilçeye çıktı!

Sayısal Loto’da şanslı ilçe yine Ankara Yenimahalle oldu. 6 bilen bir talihli, 1.4 milyon lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiyelerin defalarca Yenimahalle’ye çıkmasını geçmişte Meclis gündemine taşıyan eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, “Neden Yenimahalle ve bazı yeni mahalleler sorusunu sormak gerekiyor” dedi. Önceki günkü çekilişle birlikte 3 yılda Yenimahalle’ye 17. kez büyük ikramiye isabet etmiş oldu. İlçenin bu ikramiyelerden kazancı 10 milyon 742 bin 27 lira oldu. Şans oyunlarında büyük ikramiyelerin defalarca Yenimahalle’ye çıkması 2012 yılında Meclis gündemine taşıyan eski CHP Milletvekili Atilla Kart, "Sayısal Loto'da 6 tutturma ihtimali yaklaşık olarak 14 milyonda 1’dir. Bu kadar uzak ihtimale rağmen sıklıkla aynı bölgeye çıkmış olması durumun vahametini ortaya koyuyor" dedi.

Hürriyet’e konuşan Atilla Kart, şunları söyledi:

Kayıt dışı sektör yaratıldı

“Bulgulara, araştırma ve soru önergeleri ile basın toplantılarıyla somut olarak dile getirmemize rağmen Maliye Bakanlığı ve hükümet teftiş mekanizmalarını devreye sokmaktan ısrarla kaçınıyor. Bu noktada, neden Yenimahalle ve bazı yeni mahalleler sorusunu sormak gerekiyor. Şans oyunlarını tutku derecesinde takip eden insanlar var. Onların bana ulaştırdığı somut bilgilere göre sayısal lotoda 6 tutturma ihtimali yaklaşık olarak 14 milyonda 1’dir. Bu kadar uzak ihtimale rağmen sıklıkla aynı bölgeye çıkmış olması durumun vahametini ortaya koyuyor. Hükümet, bu yol ve yöntemlerle kayıt dışı bir sektör yarattı. Milli Piyango (MP) canlı yayında yapılan çekilişleri, TRT’nin yayınlar için yüksek ücret talep ettiği gerekçesiyle iptal etmişti. Söz konusu olay bile aslında kuşkuların ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu gösteriyor.

MİT içinde demiyorum ama…

AKP yönetimlerinde kurumsal hale gelen hiyerarşik, örgütlü nüfuz suistimali ve haksız çıkar yapılanmasının en acımasız, insafsız uygulamalarından birisinin de MP bünyesinde gerçekleştirildiğine dair bulgular ortaya çıktı. Israrla anlattığımız bulgulara rağmen teftiş mekanizmaları devreye sokulmuyor. MİT işin içindedir demiyorum ama anlattığım yolsuzluk ve nüfuz suistimali süreci kamu kurumlarının ve siyasi otoritenin iştirak ve himayesi olmadan yapılamaz. Denetim yapılmadığı için Maliye Bakanlığı ve MP’den başlayarak diğer adı geçen kurumların zan altında olduklarını bir kez daha ifade ediyorum”

3 yıldaki şans tablosu

Yenimahalle talihlilerine çıkan ikramiyeler:

-Sayısal Loto 18 Haziran 2016: 1 milyon 368 bin 925 lira

-Sayısal Loto 02 Ocak 2016: 658 bin 902 lira

-Şans Topu 04 Kasım 2015: 228 bin 60 lira

-Şans Topu 07 Ekim 2015: 743 bin 504 lira

-On Numara 01 Eylül 2014: 63 bin 704 lira

-Şans Topu 09 Temmuz 2014: 206 bin 624 lira

-Şans Topu 05 Mart 2014: 209 bin 370 lira

-On Numara 14 Ekim 2013: 247 bin 778 lira

-On Numara 07 Ekim 2013: 169 bin lira

-Şans Topu 07 Ağustos 2013: 629 bin 270 lira

-Sayısal Loto 06 Temmuz 2013: 275 bin 770 lira

-On Numara 10 Haziran 2013: 233 bin 123 lira

-Şans Topu 08 Mayıs 2013: 423 bin 216 lira

-Süper Loto 11 Nisan 2013: 1 milyon 148 bin 871 lira

-On Numara 08 Nisan 2013: 41 bin 282 lira

-Sayısal Loto 16 Mart 2013: 780 bin 588 lira

-Sayısal Loto 09 Mart 2013: 3 milyon 314 bin 40 lira

Toplam: 10 milyon 742 bin 27 lira

Şikâyet etmişti

Kart, ikramiyelerin Yenimahalle’ye çıkmasını Meclis gündemine taşımıştı. Milli Piyango da Kart’a tazminat davası açmıştı. Çekilişlerin halka açık ve noter huzurunda yapıldığı bildiren MP, hiçbir çekilişte usulsüzlük tespit edilmediğini tüm işlemlerin idare müfettişleri, Sayıştay ve TBMM KİT Komisyonu’nca denetlendiğini açıklamıştı. Bu davanın reddedildiğini belirten Kart, “Soru önergesinden dolayı bir kamu kurumunun milletvekili hakkında tazminat davası açması başlı başına garabettir” dedi.