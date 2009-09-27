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Ekonomi

Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı

27 Eylül 2009 02:04

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Çekilişte numaralar 1, 6, 19, 22, 24 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 332 bin 365 lira 96 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu hafta 5 bilen 252 kişi 2 bin 381 lira 95'er kuruş, 4 bilen 14 bin 495 kişi 23 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 287 bin 27 kişi ise 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 998 bin 535 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 998 bin 540 lira 75 kuruş, KDV olarak 1 milyon 323 bin 222 lira 71 kuruş ve Şans Oyunları Vergisi olarak 740 bin 200 lira 28 kuruş aktarılacak.

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