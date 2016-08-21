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Sayısal Loto çekildi, işte sonuçlar

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi 1 milyon 448 bin 598 lira 70 kuruş devretti

21 Ağustos 2016 01:34

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 32'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 24, 28, 29, 33 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 448 bin 598 lira 70 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 4 bin 237 lira 15'er kuruş, 4 bilen 8 bin 754 kişi 53 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 171 bin 800 kişi 7 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, toplam 2 milyon 363 bin 487 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 516 bin 734 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 847 bin 130 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.

 

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