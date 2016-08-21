Sayısal Loto çekildi, işte sonuçlar

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 32'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 9, 24, 28, 29, 33 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 448 bin 598 lira 70 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 4 bin 237 lira 15'er kuruş, 4 bilen 8 bin 754 kişi 53 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 171 bin 800 kişi 7 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, toplam 2 milyon 363 bin 487 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 516 bin 734 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 847 bin 130 lira 15 kuruş kamuya aktarılacak.