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'Sayın Öcalan'a para cezası!

Savcılığa, "Ben de Sayın Abdullah Öcalan diyorum" yazılı dilekçe gönderen 24 kişiye, bin 500'er YTL para cezası verildi.

05 Kasım 2008 02:00

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı'na, "Ben de Sayın Abdullah Öcalan diyorum diyerek kendimi ihbar ediyorum" yazılı dilekçeyi posta yoluyla gönderen 24 kişiye, kişi başı bin 500 YTL olmak üzere toplam 36 bin YTL para cezası verildi.

23 Eylül'de Halfeti Adliyesi'ne giden 24 kişi, önceden hazırlanan ve adreslerini yazarak imzaladıkları "Eğer Sayın Öcalan olarak hitap etmek suç ise ben de Sayın Öcalan diyorum ve bu suçu işleyip kendimi ihbar ediyorum" dilekçesini Cumhuriyet Savcılığı'na verdi.

Dilekçelerin incelenmesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı bu kişiler hakkında, Halfeti Sulh Ceza Mahkemesi'ne, "Suç ve suçluyu övme" suçundan dava açtı.

Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda, "Suç ve suçluyu övmek" suçunu işledikleri belirtilerek dilekçe verenler, kişi başı bin 500 YTL'den toplam 36 bin YTL para cezasına çarptırıldı.

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