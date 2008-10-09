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Yaşam

'Sayın Öcalan' operasyonu

İzmir'de "Ben de 'Sayın Öcalan' diyorum" başlıklı dilekçelerle kendilerini savcılığa ihbar eden 44 DTP'li gözaltına alındı...

09 Ekim 2008 03:00

İzmir'de "Ben de 'sayın Öcalan' diyerek kendimi ihbar ediyorum" konulu dilekçeleri savcılığa göndermeden önce basın açıklaması yapmak isteyen, aralarında Demokratik Toplum Partisi (DTP) üyelerinin de bulunduğu 44 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Bugün saat 14.00 sıralarında Konak'taki eski Sümerbank binası önünde toplanan, aralarında DTP'lilerin de bulunduğu bir grup, "Ben de 'sayın Öcalan' diyerek kendimi ihbar ediyorum" yazılı, imzalı dilekçelerini savcılığa göndermeden önce basın açıklaması yapmak istedi. DTP İzmir İl Başkanı Nametullah Epözdemir önderliğindeki grubun, çetebaşı Abdullah Öcalan ile terör örgütünü övücü açıklamalarına polis müdahale etti.

Terörle Mücadele, Güvenlik Şubesi ekipleri ile Çevik Kuvet timleri, uyarılara rağmen açıklamalarını yapmakta ısrar eden grubun çevresini sardı. DTP İl Başkanı Epözdemir'in de aralarında yer aldığı 44 kişi gözaltına alındı. Otobüslere bindirilen 44 kişi, Terörle Mücadele Şubesi'nde getirilmeden önce İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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