Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, 2019'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın adının geçtiğini öne sürdü. "Gerçeten aday olacak mı diye soran" Tezkan, "Sayın Davutoğlu, seni seçersek kaç ay o koltukta oturacaksın?" dedi.

Tezkan'ın "Ahmet Davutoğlu başkan olur mu?" başlığıyla yayımlanan (20 Mart 2018) yazısı şöyle:

Yok yok, Türkiye’ye demedim..

İstanbul’a başkan olur mu diye sordum..

Siyasi kulislerde adı geçiyormuş!.

Sadece eski başbakanın değil şu anki başbakanın da adı geçiyor..

Davutoğlu’nun da.. Yıldırım’ın da..

2019 yılı kasım ayında (baskın seçim olursa daha önce) başbakanlık kalkacak.. Bakanlık da kalkacak.. Belki yine İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı denilecek ama ‘sekreter’ görevi yapacaklar..

Başkanın güvenlikten sorumlu sekreteri..

Başkanın dış politikadan sorumlu sekreteri..

Başkanın savunmadan sorumlu sekreteri..

Başkanın ekonomiden sorumlu sekreteri gibi..

Çünkü yeni dönemde bu koltuklara oturanlar, bu görevleri üstlenenler ne Meclis’e karşı sorumlu olacak ne de seçmene karşı..

Sadece başkana hesap verecekler..

Yani başkanın sekreteri olacaklar..

Bu sebeple, İstanbul gibi büyük kente başkan olmak çok daha önemli..

Başkandan sonraki en önemli mevki oluyor..

Vergi topluyorsunuz, bütçeniz var, kendi meclisiniz var, paranızı istediğiniz gibi harcıyorsunuz..

Milyar dolarlara hükmediyorsunuz..

Sadece İstanbul değil, Ankara da önemli, İzmir de, Antalya’da, Bursa da..

Ama kilit yer İstanbul..

Halef selef iki başbakanın ‘başkanlık için’ isimlerinin geçmesinin nedeni bu..

Referandumda hayır oyu çıktı.. 18 yıldır İstanbul’u yöneten Kadir Topbaş bir gece ansızın görevden alındı..

Ankara’da hayır oyu çıktı; 28 yıldır kenti yöneten Melih Gökçek koltuğunu bırakmak zorunda kaldı..

Demek ki iktidar partisi için bu iki kent çok önemli; özellikle İstanbul..

Davutoğlu aday gösterilir mi?

‘Söz konusu değil, ortalığı bulandırmak istiyorlar, ben de medyadan duydum’ diye yalanlamış ama ‘Hayatta hiçbir makamın peşinden koşmadım’ diyerek de açı kapı bırakmış..

Gerçekten aday gösterilir mi?

Aday gösterilirse ne olur?

Aday olursa seçmenin biri çıkıp sormaz mı?

Sayın Davutoğlu, seni seçersek kaç ay o koltukta oturacaksın?

Ne der acaba!..

Öyle ya.. Atamayla başbakanlık yaptığı dönemi saymıyorum..

Davutoğlu, 81 ili gezerek seçim kampanyası yaptı.. 1 Kasım 2015’te yüzde 49.5 oy aldı, partisi 317 milletvekili çıkardı..

Ama kendisi başbakanlık koltuğunda altı ay kaldı..

En küçük bir izahat dahi yapmadan gitti..

Hani ayrımcılık yoktu!

Dün şöyle yazmıştım..

İstanbul Belediyesi’nin yeni başkanı partisinin Arnavutköy ilçe seçimlerinde konuşmuş..

Demiş ki; ‘Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah.’

Hani ayrım yapmıyorlardı..

Hani hizmette herkese eşit davranıyorlardı..

Hani oy versin vermesin herkesi kucaklıyorlardı..

Ne oldu?

Yeni Başkan Uysal bir gün sonra Sultanbeyli’de yaptığı konuşmada ayrımcılık yapmadıklarını söylemiş.. ‘Arnavutköy’e de, Sultanbeyli’ye de CHP’de olan Beylikdüzü’ne de metro götüreceğiz’ demiş..

Hadi hayırlısı diyecektim ki dün şu haberi okudum..

Metroda Levent’ten Boğaziçi Üniversitesi’ne aktarma yaparsan ücret ödüyorsun..

Ama Kirazlı-Başakşehir aktarmasında ödemiyorsun..

Neden?

Mevlut Uysal Başakşehir Belediye Başkanı’ydı.. Terfi ederek İstanbul’un başına geçti..

Eski mahallesine kıyak çekmiş..

Seçim yatırımı yapmış da diyelim mi?

Hani ayrımcılık yoktu!.