Sayın Başbakan, sesimizi duy

T24- Rize’nin İkizdere İlçesi Cimil Vadisi’nde yapımı planlanan 2 hidroelektrik santrali (HES) için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısına katılmayan yöre halkı, salon dışında protesto gösterisi düzenledi.



Gösteride vatandaşlar, Başbakan’ın Erdoğan’ın elleri arasında HES’lerin yapımına yönelik eleştiri yazılarının yer aldığı posterlerini taşıdı.

İkizdere İlçesi’nin Başköy, Ortaköy ve Yetimhoca köylerinin bulunduğu Cimil Vadisi’ndeki Cimil Deresi üzerine Hilal Enerji firması tarafından 75 megavatlık iki HES yapımı için çalışma başlatıldı. Üretim lisansı alan firma, ÇED raporu için İkizdere Nuran- Hasan Ekşi Kültür Merkezi’nde toplantı düzenledi. İl Çevre ve Orman Müdürü Sabit Kandemir ile şirket yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıya köylüler katılmadı. Polisin güvenlik önlemi aldığı Kültür Merkezi önüne toplanan köylüler, çevreye ‘Başbakanum neresun, memleketine sahip çıkasun’ ve ‘Cimil vadisi HES’lerle ölmesin’ yazıları astı. Toplantı, köylüler katılmadığı için tutanak düzenlenmesinin ardından başlamadan bitti, yetkililer de ilçeden ayrıldı.

















Başbakan'a protesto dövizi taşıttılar

Kültür Merkezi önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, üzerlerinde HES’lerin yapımına yönelik eleştiri yazılarının yer aldığı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın posterlerini taşıdı. Başbakan'ın posterlerinde, ‘Büyük düşündük. HES’leri istemiyoruz’, ‘Alabalık diyarına HES zulmü’, ‘Neneme, dedeme, dereme dokunma’ gibi yazılar dikkat çekti. Kimi protestocular Başbakan’ın posterlerini omuzuna alırken, kimileri de ‘Vadime dokunma’, ‘HES’lere hayır’ gibi sloganlar attı.



"Paragöz şirket para kazanacak diye"

Renkli görüntülerin yaşandığı protesto gösterisine Cimil Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nuri Özer ile İkizdere eski Belediye Başkanı Ayhan Biberoğlu da destek verdi. Grup adına konuşan dernek sözcüsü Alaatin Demirci, HES’lere karşı uzun süredir bilinçli bir mücadele verdiklerini belirterek şunları söyledi:



“Biz bu ülkeye herkesten çok sevdalıyız. Dünyanın en kıymetli 200 vadisinden biri sayılan şu güzelim vadiye yapılan bu haksızlıklara da karşıyız. Bugüne kadar yapıldı ama, artık bundan sonra yapılacak olanlara dur denilsin. Bu bölgeye faydalı olmak istiyorsanız, gelin çevreyi tahrip etmeden bölgeyi turizme, hayvancılık ve organik tarıma kazandıralım. Bir paragöz şirket güzel köyümüze gelmiş ve bir takım etütler yaptırarak. devleti yanlış bilgilerle yönlendirmek suretiyle burada santral yapmaya çalışıyor. Bin yıllık bir tarihe sahip köylerimiz yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıldı. Bu paragöz şirket zahmetsiz para kazanacak diye, bu güzelim doğayı nasıl ölüme terk edebiliriz? Ölümüne ama demokratik haklarımızı kullanarak ve hukuk nizamı içerisinde bu ve benzeri tahribatları yaptırmayız. Girişiminizden pişman olursunuz.”



Başbakan Erdoğan’a da seslenen Demirci, “Sayın Başbakan, lütfen bu vadinin tahrip olmasına müsaade etmeyin. Sesimizi duyun. Aklı öne çıkaralım. Bizleri teşvik edin, çevremizi turizme, hayvancılığa ve organik tarıma kazandıralım. Bu vadiyi turizm cenneti yapalım. İnsanımıza iş ve aş kazandıralım. O zaman bu insanlar size minnet borcunu öder” dedi.



Gösteri, vatandaşların slogan atarak Kültür Merkezi önünden İkizdere çıkışına kadar yürümesiyle son buldu.