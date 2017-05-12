Sayı liderinin hedefi NBA'e dönmek

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin sayı lideri Yeşilgiresun Belediyespor'un ABD'li oyuncusu Ricardo Ledo'nun hayalini yeniden NBA'de oynamak süslüyor.

Ledo, ligde bu sezon oynadığı 21 maçta 20,29 sayı ortalaması tutturdu. İlk kez ülkesi dışında bir ligde oynayan 24 yaşında ve 2,01 metre boyundaki oyuncu, Türkiye'de edineceği tecrübe ile yeniden ülkesine dönerek NBA'de önemli bir takımın formasını giymeyi amaçlıyor.

Ricardo Ledo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NBA'de Dallas Mavericks'te bir sezon, New York Knicks'te de yarım sezon oynadığını söyledi.

İlk kez ülkesi dışındaki bir ligde oynadığını ifade eden Ledo, Türkiye'de geçirdiği sezonun kendisinin kariyeri açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

"Türkiye ligine alışmakta başlarda zorlandım"

ABD'li oyuncu, "Türkiye benim ilk tecrübe kazandığım ülke. Şu anda ligin sayı lideriyim. Bu başarı açıkçası beni şaşırtmadı. NBA'de herkes benim iyi bir skorer olduğumu söylüyordu. Ben burada bunu kanıtladığıma inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye liginin Avrupa'nın en iyilerinden birisi olduğunu ve ilk dönemlerde alışmakta güçlük çektiğini vurgulayan Ledo, "Belki de en iyisi diyebilirim. Bana buranın çok katkısı oldu. Çok mücadeleci bir lig. Herkes herkesi yenebiliyor. Sonuncu takım bile birinci takım karşısında kazanabilir. Fiziksel açıdan da çok zor. O nedenle Türkiye ligine alışmakta başlarda zorlandım." değerlendirmesini yaptı.

"Burası benim için önemli bir basamak"

Ricardo Ledo, Yeşilgiresun Belediyespor'un kendisi için çok iyi bir şans olduğuna inandığını ve seçimini de yeşil-beyazlı ekipten yana kullandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Burası benim için önemli bir basamak. Bana hem başantrenörümüz hem de yönetim kurulu inandı. Kendimi kanıtlayabileceğim bir kulübe geldim. Herkesin benim neler başarabileceğimi görmesini istedim."

"Hedefim ve hayalim yeniden NBA'de oynamak"

Türkiye ve Yeşilgiresun Belediyespor'da geçirdiği sezonun kariyeri açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Ledo, şunları ifade etti:

"Burada çok iyi bir sezon geçiriyorum. Gelişimim, kariyerim için Türkiye ve Yeşilgiresun Belediyespor önemli bir basamak. Kendimi burada çok geliştirdim. Hedefim ve hayalim yeniden NBA'de oynamak. Bunun için çok çalışıyorum. Kısa zaman içerisinde yeniden NBA'ye döneceğimi umut ediyorum."

Kulüp yönetimi Ledo'dan memnun

Yeşilgiresun Belediyespor Kulübü Başkan Vekili Sertaç Güneş ise ABD'li oyuncunun beklentileri karşıladığını söyledi.

Güneş, Ricardo Ledo'nun ligde bu sezon elde edilen hedeflere ulaşılmasında büyük katkısının olduğunu vurgulayarak, "Biz kendisini kadromuza katarken çok umutluyduk. Gelecek vadeden bir isim. Sezon boyunca da ortaya koyduğu performansla bizleri hayal kırıklığına uğratmadı. Beklentilerimizi karşıladı." dedi.

Ledo'nun ligde birkaç hafta sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldığını aktaran Güneş, bu durumun takımın performansı ve sıralamadaki yerlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Yeşil-beyazlı yönetim olarak gelecek sezon için çalışmalara da başladıklarını belirten Güneş, Ledo'nun takımda kalmasını istediklerini sözlerine ekledi.