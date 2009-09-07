Saygıner İtalya'ya gitti

Dünyaca ünlü Türk bilardocu Semih Saygıner, İtalyan ıstaka üreticisi Longoni firmasıyla geçen ay imzaladıkları anlaşmanın detaylarını belirlemek için İtalya'da.



Dünyanın en büyük bilardo malzemeleri üreticileri arasında yer alan İtalyan Longoni firmasıyla adına seri üretim ıstaka imal edilmesiyle ilgili olarak, geçen ay bir anlaşma imzalayan Semih Saygıner, firmayla detayları görüşmek için İtalya'ya gitti.



Başarılı bilardocu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adına üretilecek modellerin seçimini yapmak için bu ülkeye gittiğini söylerken, Longoni ile Türkiye'de yapacakları bilardo atölyeleri projesini şekillendireceklerini ve firmanın Türkiye'ye yapacağı yatırımlar üzerinde fikir alış-verişinde bulunacaklarını belirtti.



Saygıner, Türkiye'de gençlere yönelik projelerin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, “Hem imzamın olduğu ıstakaların tüm dünyada satılacak olması hem de ülkemde gençlere yönelik projelerin yapılıyor olması beni heyecanladırıyor. Bununla gurur duyuyorum” dedi.



İtalya'dan 9 Eylül Çarşamba günü dönmeyi planladığını ifade eden Saygıner, “İtalya'dan döndükten sonra projelerle ilgili detayları internet sitemden bilardoseverlerle paylaşacağım” diye konuştu.

