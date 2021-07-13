Saygı Öztürk yazdı: 148 bin kişi hakkında gizli FETÖ soruşturması

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında başlayan dava ve soruşturmalarda son durumu kaleme aldı.

Türkiye genelinde 289 fiili darbe davası bulunmakta olduğunu, bu davalardan 288’inin sonuçlandığını birinin ise halen devam ettiğini ifade eden Öztürk, sonuçlanan davalarda verilen kararları şöyle sıraladı:

– 1.634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

– 1.366 sanığa müebbet

– 1.890 sanığa süreli hapis cezası

– 2.870 sanığa ise beraat

– 964 sanığa ‘ceza verilmesine yer olmadığına' olmak üzere toplam 8.724 kişi hakkında karar verildi.

Karar verilmiş dosyaların istinaf ve temyiz durumu

Öztürk karar verilmiş dosyaların istinaf ve temyiz durumunu da şöyle aktardı:

“İstinaf yolu henüz tamamlanmamış 14 dava, İstinaf mahkemelerince bozulan 15 karar var.

251 dava dosyası ise temyiz incelemesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildi. Yargıtay incelemesine gelen davalardan;79 karar onandı, 41 karar bozuldu,131 karar ise halen temyizde. Ayrıca ilk derece mahkemesinde karar verilen 4 dava kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşti. Yargıtay'ın onayladığı kararlar ile birlikte toplam 83 dava kesinleşti.”

FETÖ/PYD soruşturma ve kovuşturmalar

Öztürk yazısında, FETÖ/PYD soruşturma ve kovuşturmaları hakkında da şu bilgilere yer verdi:

“107.193 kişi hakkında 55.245 soruşturma dosyası, 40.889 kişi hakkında 30.914 mahkeme dosyasında süreç devam ediyor. İlk derece mahkemeleri ve başsavcılıklar nezdinde toplam 86.159 dosyada, 148.082 kişi hakkındaki soruşturma/kovuşturma devam ediyor. Temyiz ya da İstinaf kanun yolu incelemesinde bulunan dosya sayısı ise 35.554'e ulaştı.”

Kırmızı bülten, geçici tutuklama talepleri, sınır dışı edilme

“Bugüne kadar ABD'den 202, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden 361 FETÖ mensubunun iadesi istenmiştir. AB üyesi ülkeler içerisinde ise en fazla talep 109 kişi hakkında Almanya'ya, 89 kişi hakkında Yunanistan'a ve 47 kişi hakkında Belçika'ya iletildi. Bugüne kadar 3 iade talebi 2020 yılında Cezayir tarafından kabul edilmiştir” bilgilerini de aktaran Öztürk, son olarak şunları aktardı:

-Kırmızı bülten talepleri: İnterpol Dairesine 757 Kırmızı Bülten talebi ulaştı. Ancak, FETÖ mensuplarına ilişkin halihazırda kabul edilen Kırmızı bülten talebi yok.

-Geçici tutuklama talepleri: 169 kişi hakkında 56 farklı ülkeye geçici tutuklama talebi gönderildi..

–Sınır dışı edilme: 12 Temmuz 2021 tarihli bilgiler kapsamında, 28 ülkeden toplam 118 FETÖ mensubu ülkemize sınır dışı edildi. Hakkındaki iade talebi kabul edilenler (3) ve sınır dışı edilenler (118) birlikte değerlendirildiğinde, ülkemize getirilmesi sağlanan FETÖ yönetici ve üye sayısı toplam 121'dir.