Saygı Öztürk: TÜİK nüfusa ve haneye dayalı nüfus verilerini muhalefete vermeli, muhalefet de verilmesi için ısrarcı olmalı

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verdiği veriler doğrultusunda açıklanan illerin çıkaracağı millet vekili sayısı ile ilgili eleştirilerde bulundu. Öztürk, “TÜİK nüfusa ve haneye dayalı nüfus verilerini muhalefete vermeli, muhalefet de verilmesi için ısrarcı olmalı” dedi.

Nüfusu az olan illere ‘Nüfus eklenerek’, ya da ‘Nüfus azaltarak’ o ilin milletvekili sayısının birden ikiye, ya da ikiden bire değiştirilmesi mümkün. Eğer muhalefet partilerinden TÜİK verileri gizlerse, bu söylentilerin çıkmasını da önleyemez” diyen Öztürk şunları kaydetti:

“Seçmen listesini, seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerin YSK'dan yılda iki kez alma hakları var. O seçmenin gerçekten verilen adreste ikamet edip etmediğini en azından rahatlıkla araştırabilecekleri zamanları oluyor. Mükerrer seçmen yazımı olup olmadığını inceleyebiliyorlar. Seçime girmeye hak kazanan parti YSK'dan seçmen listesini alabiliyor. Ama, TÜİK'in hane halkı verileri dikkate alınarak milletvekili sayısını belirlediği bilgileri alamazsınız. TÜİK, demir kapılarını muhalefete kapatmış durumda. Muhalefetin sayıları inceleme fırsatı olmadığı için milletvekillerinin illere göre dağılımının doğru yapılıp yapılmadığını da kontrol edemiyorlar. TÜİK nüfusa ve haneye dayalı nüfus verilerini muhalefete vermeli, muhalefet de verilmesi için ısrarcı olmalı.”

Emniyet yetkililerinden Bartın açıklaması

Yazısında Bartın’da son bir aydır 15 bin Suriyelinin bir günlüğüne il'e geldiği, servisle valiliğe götürüldüğü, oradan ikamet alıp, Emniyet Yabancılar Şubesine geçip onaylattırdıkları, kayıtlı seçmen yapıldığı, aynı gün Ankara ve İstanbul'a döndükleri, bu gel-gitlerin birkaç ay daha devam edeceği ve vatandaşlığa alınacakların Bartın'daki sayısının 100 bini bulacağı iddiasını hatırlatan ve Emniyet yetkililerinin, “Bu söylentilerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını, asılsız haberi çıkaran ve yayanlar hakkında gerekli araştırmaların yapılmakta olduğu” yönünde açıklama yaptıklarını aktaran Öztürk, “Bazı şeyler gizli-saklı yapılınca bu tür söylentilerin önü de alınamaz. Seçim yaklaştıkça, bir şey olmasa bile 'bir şeyler' oluyor” dedi.

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TIKLAYIN - Milletvekillerinin illere göre dağılımını belirleyen YSK kararı Resmi Gazete'de