Saygı Öztürk: MOBESE kayıtlarının incelenmesinde ilginç görüntülere ulaşıldı, anlaşılıyor ki suç örgütüne Falyalı ile ilgili içeriden bilgi verenler var

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Türkiye’de kamuoyunun ismini organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşaatıyla öğrendiği, KKTC’li kumarhaneci Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin kaleme aldığı bugünkü yazısında, “Falyalı cinayetinin aydınlatılması için büyük çaba gösteriliyor. MOBESE kayıtlarının incelenmesinde ilginç görüntülere ulaşıldı. Anlaşılıyor ki, suç örgütüne Falyalı ile ilgili içeriden bilgi verenler var” diye yazdı.

“Falyalı'nın o gün zırhlı aracına binmemesi, zırhlı araca eşi ve çocuğunu bindirmesi de ilginç bir ayrıntı” diyen Öztürk devamında şunları kaydetti:

“Otelinden ayrılırken, dışarıda onun çıkışını bekleyen iki araç olduğu anlaşılıyor. Falyalı'nın hangi araçta olduğu, tetikçilere bildiriliyor. KKTC'ye yasadışı yollarla uzun namlulu silahlar sokulabilmiş. Anlaşılan tetikçiler de deneyimli. Çünkü hareket halindeki araca sıkılan kurşunlardan 7'si Falyalı'ya isabet ediyor. Aracın şoförü öldürülüyor. Bu durum, tetikçilerin sıradan kişiler olmadığını ortaya koyuyor. Dahası, yaralamak için değil, ‘öldürmek’ için hedef aldıkları da ortada.

İlk gün gözaltına alınanlardan Ö.T.'nin Batmanlı ve tetikçi grupla yakın ilişki içinde olduğunu ortaya koyacak bilgilere ulaşıldı. Ö.T. bir kumarhanede yakalandı. Cebinde, sabah kalkacak uçak için bilet vardı. KKTC'ye sanki kumar oynamaya gelmiş, sabah uçağıyla da Türkiye'ye dönecekmiş izlenimi yaratıyor. Bu kişinin gözaltına alınmasından sonra bazı gelişmeler oldu. KKTC Polisi, cinayetle bağlantılı olabilecekleri gerekçesiyle son günlerde KKTC'ye gelenlerin isimlerini belirledi. Türkiye ile temasa geçildi ve şüpheli olabilecek isimler saptandı. İşte onlardan İstanbul'da gözaltına alanınlar olduğunu Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınanlara bakıyorsunuz, geçmişte de organize suçlara karışmış. Artık, Türkiye'de faaliyetle kalmayıp alan genişletiyorlar.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Tolga Şardan yazdı: Boynuz kulağı geçti: Falyalı cinayeti

TIKLAYIN - İsmail Saymaz: "Acaba" ABD'nin yakalama kararı ve Türkiye'deki soruşturmalar karşısında Falyalı, Kıbrıs'taki devlet otoritesi tarafından korunuyor muydu?

TIKLAYIN - KKTC’li gazeteciler yorumladı; Halil Falyalı’nın cenazesine devlet erkânının katılımı ne anlama geliyor?

TIKLAYIN-Halil Falyalı kimdi, ne ifade ediyordu, ne mesaj verilmiş oldu: KKTC’den Türkiye’ye uzanan bağlar ve ikinci Susurluk