Saygı Öztürk: İmamoğlu’na ikinci soruşturmanın altında düğün var

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun soruşturma konusu yapılan HDP’li belediye başkanlarına ziyaretinin detaylarını aktardı. Söz konusu HDP’li belediyelere ziyaretin, İmamoğlu’nun yenilenen İstanbul seçimlerinden önce söz katılmaya söz verdiği bir düğün olduğunu belirten Öztürk, “Bu konuda da savcı soruşturma izni istedi. Bakalım, İçişleri Bakanı nasıl bir karar verecek, bekleyelim, görelim” dedi.

Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İmamoğlu ile ilgili yürütülen soruşturma konularından birisi de seçimden sonra Güneydoğu'ya gidip bazı belediye başkanlarını ziyaret etmesi. Gittiğinde de halkı dinleyen Atatürk fotoğrafları götürdüğünü de hatırlatalım. Bu olayın aslını da anlatalım:

CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, seçim çalışmaları için Güneydoğulu mele (Din görevlisi) ve kanaat önderlerinden 44 kişiyi İstanbul'a götürmüştü. Yeğeni Cihan Yaşar'ın da o sırada düğünü olacaktı. Cihan da İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına katılıyordu. Bir gün, “Başkanım seçim yenileneceği için ben de düğün tarihimi erteliyorum. Seçimi kazandıktan sonra düğünüme Batman'a gelir misin?” dedi. İmamoğlu'dan söz aldı.

Seçimi ikinci kez kazanınca, İl Başkanı Hüseyin Yaşar, “Din adamları ve kanaat önderlerinin ziyarete gelmek istediğini” söyledi. Başkan da, “Ben düğününe katılacağıma Cihan'a söz vermiştim. Batman'a geleceğim. Orada kanaat önderleriyle de görüşürüz” dedi. İmamoğlu sözünde durdu, Cihan'ın düğününe katıldı. O gelişte bazı HDP'li başkanlarla da görüştü.

Bu konuda da savcı soruşturma izni istedi. Bakalım, İçişleri Bakanı nasıl bir karar verecek, bekleyelim, görelim.”

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