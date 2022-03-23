Saygı Öztürk: Diyanet’in gizli raporunda Furkancılar

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, polisin Furkan Vakfı üyelerine orantısız güç uygulamasının tartışıldığı şu günlerde, "Menzil" adlı kitabında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “gizli” kayıtlı raporunda vakfa yönelik yazılanlara dikkati çekti.

Öztürk, “Diyanet'in gizli raporunda Furkancılar Furkan Vakfı denilince akla başkanları Alparslan Kuytul geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Gizli” kayıtlı rapor, “Menzil” isimli kitabımda yayımlandı. Bu raporda Furkan Vakfı için şunlar yazılı” diyerek şunları aktardı:

“Alpaslan Kuytul (Furkan Vakfı): Kuytul, 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. Mısır'ın Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nden 1997'de mezun oldu. 1994 yılının Kasım ayında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Öne çıkan görüşleri: Kuytul, kendi çizgisini Rabbani ve tevhîdî bir hareket olarak nitelemektedir. Demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekil ve rejimlerini reddetmekte; ümmetin bu konularda sapkınlığa düştüğünü iddia etmektedir.

Değerlendirme: Kuytul'un, devlet karşıtlığı söylemi, darbecileri ve FETÖ'yü savunmaya, bunun yanında birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar ulaşmıştır. Öte yandan FETÖ elebaşına benzer şekilde Hz. Peygamber'in adını istismar ederek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir.”

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