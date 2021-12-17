Saygı Öztürk: Buyurun size Bağlar Belediyesi'ndeki torpil listesi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi’nde AKP'den torpil ile işe alımların yapıldığını belirtti. Öztürk, bugünkü köşesinde o işe alım listesinde hangi isimlerin "referans" olarak gösterildiğini açıkladı.

"Torpil listelerinde işe alınanların vatandaşlık numarası, adı-soyadı, telefon numarası, bitirdiği okul ve son hanede ise referansının kim olduğu yazılıydı. Belediye tarafından 'mülakatla' gerçekleştirilen personel alımlarında Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal'ın yanı sıra AKP il-ilçe başkanları, kadın-gençlik kollarının da torpil listesinde isimleri yer alıyor" diyen Öztürk, ayrıca şu bilgileri paylaştı:

"Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi ve kardeşi 70 kişiyi işe sokmuş. Milletvekili Ebubekir Bal'ın referansıyla 7, Kadın Kolları'nın referansıyla 7, Mehdi Eker'in referansıyla 4, eski AKP İl Başkanı ve halen Belediye Başkan Yardımcısı olan Muhammed Akar'ın referansıyla 3, Kaymakamın referansıyla 2, valinin referansıyla 2 kişinin işe alındığı anlaşılıyor. Listede bazı ilçe belediye başkanlarının, kamu görevlilerin de referans oldukları kişilerin işe alındıkları torpil listesinden anlaşılıyor."

Öztürk, "Torpilin daniskası yapılıyor. Peki nerede o hak-hukuk-adalet?" diye sordu.

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