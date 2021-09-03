Saygı Öztürk: 17/25 Aralık dosyası ile ilgili takipsizlik kararı verilmiş olması, bu dosyanın tamamen işlemden kaldırıldığı anlamına gelmez, tapeler imha edilmedi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, eski bakan Erdoğan Bayraktar’ın AKP iktidarı tarafından "FETÖ kumpası" denilerek kapatılan 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları hatırlattığı bugünkü yazısında, internette yayımlanan tapelerin bilinenin aksine imha edilmediğini ve hâlâ saklandığını söyledi.

Daha önce “Soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın onayıyla yapıldı” diyen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın, “Dosyamda ne varsa hem tapeler hem teknik takip doğrudur, hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur” sözleri tartışılmaya devam ediliyor. Bugünkü yazısında “Peki o tapeler nerede?” sorusunu gündeme getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"TBMM Soruşturma Komisyonu, bakanların usulsüz olarak dinlendiği gerekçesiyle bunların delil olarak kullanılamayacağına ilişkin karar verdi. Bu durum, 'Delillerin imhası' olarak basına yansıdı. Soruşturma Komisyonu'nda, karara muhalif kalan CHP ve MHP'li üyeler, muhalefet şerhlerine bakanların konuşmalarıyla ilgili bölümlere de yer verdi. Ancak AKP'li üyeler, Bakanlarla ilgili ses kayıtları, video görüntüleri, fiziki takip sırasındaki fotoğrafları yasadışı bir biçimde elde edildiği ve bu nedenle delil olarak kullanılamayacağını belirtti. Nitekim, soruşturmayı yürüten dönemin İstanbul C.Savcısı Ekrem Aydıner de dosya ile ilgili takipsizlik kararı vermişti. Kararda kişilerin suçlu olup olmadığı değil, bakanlarla ilgili dinlemelerin yasadışı yapıldığı, bu yüzden delil sayılamayacağı sonucuna varıldı. Takipsizlik kararı verilince, bakanın konuşmaları ne oldu? Onlar da aynı şekilde dosyası ile birlikte arşive kaldırıldı.

Takipsiz kararı nihai bir karar değildir. Yeni deliller ortaya çıkarsa takipsizlik kararı verilen dosya yeniden canlandırılır. 17/25 Aralık dosyası ile ilgili takipsizlik kararı verilmiş olması, bu dosyanın tamamen işlemden kaldırıldığı anlamına gelmez. O yüzden tapeleri imha edilmedi…"

Yazının tamamını okumak için tıklayın.