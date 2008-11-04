Saygı duyuyoruz ama...



Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, düzenlediği basın toplantısında sarı-lacivertli takıma saygı duyduklarını ancak rakip kim olursa olsun sahalarında oynayacakları tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi.





Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda yarın Fenerbahçe ile yapacakları maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında, ''Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz, güzel futbol oynuyorlar. Ancak biz de evimizde oynuyor olacağız'' dedi.



Maça hazır olduklarını ifade eden Wenger, gruptan çıkmak ve sahalarında oynayacakları tüm maçları kazanmak istediklerini söyledi.







Wenger sakat oyuncular Gallas ve Walcott'un Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyeceklerini de sözlerine ekledi.



Deneyimli teknik adan, İngiliz basın mensuplarının takımdaki cesaret eksikliğine ilişkin soruları üzerine, ''Takımınız cesur değil eleştirilerine katılmıyorum. Takımım, yeterince cesur. Ancak rakip takımın oyuncuları, sizi sakatlamak amacıyla sahaya çıkıyorsa, buna yapabilecek bir şey yok. Burada sizden beklenen, yalnız kendi oyununuzu oynamak, oyunu kendi istediğiniz şekilde sürdürmek ve başka şeylerden etkilenmemeye çalışmaktır'' şeklinde konuştu.



Oyuncularından, sahada kalitelerini ortaya koymalarını, kulüp ruhunu ve birliğini sergilemelerini isteyen Fransız teknik adam, başarının ancak bu şekilde geleceğini savundu.



Takımını, her zaman daha iyiye götürmeye çalıştığı söyleyen Wenger, oyuncularının haksız eleştirilerden etkilenmemesi için de elinden geleni yaptığını kaydetti.



Wenger, Carlos Vela'ya ilişkin bir soru üzerine de 19 yaşında, oldukça genç bir sporcu olan Vela'nın, ileride iyi bir noktaya geleceğini iddia etti. Vela'nın gol atma yeteneğinde bir eksiklik bulunmadığına dikkat çeken Wenger, oyuncunun, sadece sert İngiliz futboluna alışması gerektiğini ifade etti.

