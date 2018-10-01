Sayfa sayısını azaltan Milli Gazete, zam yaptı

Türk Lirası’ndaki önlenemez değer kaybı, ithalata bağımlı olan kâğıt sektörünü etkilemeye devam ediyor. Birçok gazete bu yüzden zam yapma yoluna giderken, Milli Gazete çözümü sayfa sayısını azaltmakta bulmuştu. Bu karar ile 16 sayfa olarak çıkmaya devam eden gazete, fiyatlarında artışa gitti. Gazete, 1 lira olan fiyatını 1.5 liraya çıkarmak zorunda kaldığını duyurdu.

Milli Gazete’nin bugün 1. sayfasında yer alan duyuru şöyle:

"Hepimizin malumu olduğu üzere ülkemizin yaşadığı derin ekonomik kriz ve dövizde yaşanan yüzde 100’e varan artış, tamamı ithal olan kâğıt ve matbaa sektörünü derinden etkiledi. Gazetelerin en büyük giderleri olan kâğıtta yaşanan yüzde 100’ü aşan fiyat artışı yayın organlarının tamamını etkiledi. Bu nedenle gazetemizin uzun süredir 1 TL olan fiyatını tüm Milli Gazete ailesinin engin hoşgörüsüne sığınarak bugünden itibaren 1.5 TL’ye yükseltmek durumunda kaldık."