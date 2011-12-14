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Sayan, Erbil ve Pipis, Köse'den şikayetçi İSTANBUL (A.A)

14 Aralık 2011 20:23

-Sayan, Erbil ve Pipis, Köse'den şikayetçi  İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Şarkıcı Seda Sayan, sunucu Mehmet Ali Erbil ve menajer Stilianos Pipis, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla yapımcı Erol Köse'den şikayetçi oldu. Sayan, Erbil ve Pipis, Köse'nin bir internet paylaşım sitesinde kendi haklarında yazdıklarından dolayı şikayet amaçlı ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.  İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Akif Ekinci'ye yaklaşık bir saat ifade veren Sayan, Erbil ve Pipis, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.  Seda Sayan, Mehmet Ali Erbil ve Pipis'in, yapımcı Erol Köse'den, bir sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla, onur ve saygınlıklarını zedeleyecek şekilde yayınlar yaptığı gerekçesiyle şikayetçi oldukları ve cezalandırılmasını istedikleri öğrenildi.

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