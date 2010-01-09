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Kültür-Sanat

Say, Hamburg'ta ayakta alkışlandı

Piyanist Fazıl Say, dün akşam Almanya'nın Hamburg kentinde konser verdi.

09 Ocak 2010 02:00

T24 - Piyanist Fazıl Say, dün (9 Ocak 2010) akşam Almanya'nın Hamburg kentinde konser verdi.

Say, Hamburg'daki Laeiszhalle adlı konser salonunda Devlet Gençlik Orkestrası ile birlikte verdiği konserden sonra çok sayıda Alman ve Türk müzik sever tarafından ayakta alkışlandı.

Konserde Ludwig van Beethoven'in eserlerini yorumlayan Say, yoğun alkış üzerine ünlü halk ozanı Aşık Veysel'in "Kara Toprak" adlı şiirinden bestelediği eserini de yorumladı.

Say, 10-13 Mart günleri arasında Almanya'nın Dortmund kentinde "Fazıl Say Festivali" düzenleneceğini belirterek, "Dortmund'da 5 yıl içinde 20 konser verdim. Dortmund'da gerçekleşecek olan festivalde İstanbul'u anlatan ve 7 bölümden oluşan bir eser sunacağım. Benim yanım sıra keman virtüozu Patricia Kopatchinskaja ve perküsyon sanatçısı Burhan Öcal da konser verecek" dedi.

Say, bugün Almanya'nın Wiesloch kentinde, 10 Ocakta Nürnberg'de, 11 Ocakta Bonn'da, 12 Ocakta Fransa'nın Avignon kentinde, 14 Ocakta da İtalya'nın Monfalcone kentinde konserler verecek.

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