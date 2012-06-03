T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Say: Dava açılması inanılmaz

Fazıl Say, New York Times gazetesine açıklamalarda bulundu

03 Haziran 2012 12:39

Twitter’a yazdığı bir mesaj yüzünden hakkında 1.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ünlü piyanist Fazıl Say, yaptığının sadece retweet olduğunu belirterek, "Bunun bir dava konusu olması inanılmaz" dedi.
 
Sosyal paylaşım sitesi Twitter’a yazdığı mesaj yüzünden hakkında dava açılan ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, New York Times gazetesine açıklamalarda bulundu.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; piyanist Fazıl Say, hakkında dava açılmasına neden olan tweet'i paylaşan 165 kişiden biri olduğunu söyledi.

"Sadece yapılan kinayeyi komik buldum ve retweet (yeniden tweet olarak atmak) ettim" diyen Say, "Bunun bir dava konusu olması inanılmaz" dedi.

Fazıl Say, "Evrensel insan hakları ve kanunlarla çelişen bu dava, sadece kendi içinde değerlendirildiğinde değil aynı zamanda Türkiye'nin imajı açısından da üzücü" dedi.

NY Times gazetesinde yer alan haberde “Çok sayıda entelektüel ve yazar çeşitli suçlarla yargılandı son yıllarda buna bir İsveç gazetesine ‘Türkiye’de 30 milyon Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürüldü’ diyen Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk da dahil” ifadeleri yer aldı.

“Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen Say, 18 Ekim’de hâkim karşısına çıkacak.

ETİKETLER

fazıl saypiyanistömer hayyamşiirtwitternew york times

İlgili Haberler

Mahkeme Fazıl Say hakkındaki iddianameyi kabul etti!

Fazıl Say'ın ''Kamusal barışı bozduğu gerekçesiyle'' 1,5 yıl hapsi isteniyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24