Say: Dava açılması inanılmaz

Twitter’a yazdığı bir mesaj yüzünden hakkında 1.5 yıl hapis istemiyle dava açılan ünlü piyanist Fazıl Say, yaptığının sadece retweet olduğunu belirterek, "Bunun bir dava konusu olması inanılmaz" dedi.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter’a yazdığı mesaj yüzünden hakkında dava açılan ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, New York Times gazetesine açıklamalarda bulundu.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; piyanist Fazıl Say, hakkında dava açılmasına neden olan tweet'i paylaşan 165 kişiden biri olduğunu söyledi.

"Sadece yapılan kinayeyi komik buldum ve retweet (yeniden tweet olarak atmak) ettim" diyen Say, "Bunun bir dava konusu olması inanılmaz" dedi.

Fazıl Say, "Evrensel insan hakları ve kanunlarla çelişen bu dava, sadece kendi içinde değerlendirildiğinde değil aynı zamanda Türkiye'nin imajı açısından da üzücü" dedi.

NY Times gazetesinde yer alan haberde “Çok sayıda entelektüel ve yazar çeşitli suçlarla yargılandı son yıllarda buna bir İsveç gazetesine ‘Türkiye’de 30 milyon Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürüldü’ diyen Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk da dahil” ifadeleri yer aldı.

“Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istenen Say, 18 Ekim’de hâkim karşısına çıkacak.