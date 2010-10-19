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Yaşam

SAY, AVUSTURYA'DAKİ 3. KONSERİNDE AYAKTA ALKIŞLANDI SANKT PÖLTEN (A.A)

19 Ekim 2010 03:09

-SAY, AVUSTURYA'DAKİ 3. KONSERİNDE AYAKTA ALKIŞLANDI SANKT PÖLTEN (A.A) - 18.10.2010 - Piyanist ve besteci Fazıl Say, Avusturya turnesi çerçevesindeki üçüncü konserini Sankt Pölten kentindeki Festspielhaus'da (Festival evi) verdi. Ünlü Rus besteci Peter İlyiç Çaykovski'nin piyano ve orkestra için bestelediği ilk konçertosunu başarıyla icra eden Say, Türk ve Avusturyalı sanatseverlerce dakikalarca ayakta alkışlandı. Müzikseverlerin defalarca sahneye davet ettikleri Fazıl Say, son olarak da kendisinin bestelediği halk ozanı Aşık Veysel'in Kara Toprak eserini icra etti. Say'a verdiği konserde Japon şef Eiji Oue yönetimindeki Avusturya'nın Tonkünstler Orkestrası eşlik etti. Avusturya'daki programı çerçevesinde dün de Viyana'daki tarihi Musikverein'de sahne alan Say, talep üzerine Avusturya programını bir gün daha uzattı. Say'ın ülkenin batısındaki Wels kentinde solo bir konser vererek Avusturya programını noktalayacağı belirtildi. Bu arada Fazıl Say, Viyana'da gelecek yıl da çeşitli konserler vermek üzere anlaşma yaptığını ve 2011'deki Salzburg Festivaline de konser vermek üzere davet aldığını söyledi.

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