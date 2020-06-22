İktidarın baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik hamlesine tepki gösteren baroların cuma günü başlattıkları Savunma Yürüyüşü bugün Ankara’da son bulacak. “Tarih bu onurlu yürüyüşü yazacaktır” diyen baro başkanları, vatandaşlardan yürüyüş boyunca büyük destek gördüklerini ifade etti

İsmail Arı'ya değerlendiren baro başkanları, yurttaşlardan büyük destek gördüklerini ifade ederek, “Hukuk kazanacak” dedi. AKP ve MHP’nin barolar başta olmak üzere meslek kuruluşlarının yapısı ve seçim sistemini değiştirmeye yönelik yasa tasarısının bu hafta meclis gündemine getirilmesi bekleniyor. Tasarıya tepki gösteren onlarca baro başkanının cuma günü başlattıkları yürüyüş bugün Ankara’da son bulacak. Yürüyüşü BirGün'denbaro başkanları, yurttaşlardan büyük destek gördüklerini ifade ederek, “Hukuk kazanacak” dedi.

“Türkiye’nin dört bir tarafından baro başkanları olarak sokağa indik ve yollara düştük” diyen Antalya Baro Başkanı Polat Balkan, “Memleketimiz ve demokrasimiz için yürüyoruz. Çocuklarımızın geleceği için yürüyoruz. Cinsel istismarlar olmasın diye yürüyoruz. Çevre katliamları olmasın diye yürüyoruz. Kadın hakları için yürüyoruz. Doğa talan edilmesin diye yürüyoruz. Haklı olduğumuzu biliyoruz ve bulunduğumuz yerden bir adım geri atmayız. Kazanıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. “Yürüyüşümüzü Antalya, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla Barolarıyla birleştirdik” diyen Balkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dün beş kilometre yürüdük. Antalya’dan çıkarken, uğurlanmamız çok coşkuluydu. Yürüyüşümüz boyunca yurttaşlar araçlarının kornalarına basarak bize destek veriyorlar.”

Vatandaşlar da destek oldu

Yürüyüş boyunca yurttaşların kendilerine destek olduğunun altını çizen Antep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı da “Yürüyüşümüz boyunca mola verdiğimiz yerlerde yurttaşlarla sohbet etme imkanımız oldu ve yurttaşların yürüyüşümüze destek olduklarını gördük. Yol boyunca araç şoförleri de yürüyüşümüze araçlarının kornalarına basarak destek verdi. Önceki gün Osmaniye Barosu ile yürüdük. Osmaniye kent merkezinde de yürüyüş yaptık ve yurttaşlarımızın desteğine şahit olduk. Dün Adana, Mersin, Diyarbakır, Van ve Mardin barolarımızla birleşip yürüyüşümüzü birleştirdik” diye konuştu.