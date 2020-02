Savunma ve havacılık ihracatçılarının başkanı yeniden Latif Aral Aliş oldu

İstanbul, 4 Nisan (DHA) - Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (SSI) tek liste ile girilen seçimli genel kurulunda, Latif Aral Aliş, yeniden SSI Başkanı seçildi.

SSI’nın seçimli olağan genel kurul toplantısını Ankara’da birlik merkezinde gerçekleştirdi. Genel kurulda Latif Aral Aliş başkanlığındaki mevcut yönetim bir değişiklik ile yeniden seçildi.

Genel Kurul öncesinde düzenlenen bir törenle 2017 yılında savunma sektöründe ihracat liderleri ödüllerini aldı. 2017 yılında en fazla ihracat yapan firmalar arasında ilk sırayı TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş. alırken, yine aynı dönemde en fazla ülkeye ihracat yapan firma ödülü, Bahtiyar Av Malzemeleri Pazarlama İnşaat Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ne verildi. BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 2012-2017 yılları arasında ihracatını en fazla artıran firma ödülünü kazandı

Gecenin açılış konuşmasını yapan SSI Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, Türkiye’nin güvenliği, özgürlüğü ve geleceği için hayati öneme sahip bir alanda faaliyet gösteren firmalardan oluşan SSI’ın başarılı bir şekilde taşıdığını söyledi. Aliş, “Kahraman Türk askerine en büyük destek, kahraman Türk mühendisinden, kahraman Türk işçisinden gelmektedir. Çatışma sahasında, sınır emniyetinde, bilgi güvenliğinde, toplumun huzur ve refahını korumakta en az askerimiz kadar, emniyet mensuplarımız kadar bizler de görev ve sorumluluğa sahibiz” dedi.

SSI’ın kurulduğu 2012 yılından bu yana ihracatını yüzde 38 artırdığını kaydeden Aral Aliş, 2017 yılında sektörün toplam ihracatının 1.739 milyar dolara yükseldiğini vurguladı. Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Serdar Demirel ise konuşmasında sektörün kısa sürede geldiği noktanın büyük bir başarı olduğunu belirterek, gelecekte Türkiye’nin savunma sanayi alanında büyük atılımlar yapacağını duyurdu.

SSI üyesi firmalar arasında 2017 yılında en fazla ihracat yapan firmaların ödüllendirildiği törende birinciliği TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. kazandı. Onu sırasıyla TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş., ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, ALP Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve RAM Dış Ticaret A.Ş. takip etti. Törende ayrıca 2012 – 2017 Yılları arasında İhracatını en fazla artıran firma ödülünü BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. alırken, 2017 Yılında en fazla ülkeye ihracat yapan firma ödülü ise Bahtiyar Av Malzemeleri Pazarlama İnşaat Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti’ne verildi.

Ödül töreninin ardından birliğin yeni yönetimini belirleyecek seçimli genel kuruluna geçildi. Tek liste ile girilen seçimde; Latif Aral Aliş’in geçtiğimiz dönem yönetim kurulunda yapılan bir değişiklik ile hazırladığı listesi genel kurula katılan tüm üyelerin oyunu alarak yeniden göreve getirildi. Geçtiğimiz dönem yönetimde görev alan Yurttaş İnşaat bu dönemde yedek listede yer alırken, onun yerine Havelsan Hava Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. yönetimde yer aldı.

SSI Yeni Yönetim Kurulu

1- SARSILMAZ Silah Sanayi A.Ş (Başkan)

2- TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.

3- ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş

4- ROKETSAN Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5- HAVELSAN Hava Elektronik ve Ticaret A.Ş.

6- Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü

7- FNSS Dış Ticaret A.Ş.

8- ALP Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.

9- Bahtiyar Av Malzemeleri Pazarlama İnşaat Tekstil San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

10- YONCA – ONUK Adi Ortaklığı

11- S.S. Huğlu Ev Tüfekleri İmalat Alım Satım Küçük Sanayi Kooperatifi