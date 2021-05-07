Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: ABD ile diyalog süreci başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin, Rusya'dan satın alınan S-400'lerin ardından Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını savunarak, “F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı” dedi. Demir, F-35'te çözüm için diyalog döneminin başladığını duyurdu.

Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Demir, F-35 programı için imzalanan mutabakat zaptını hatırlatarak “Bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir" dedi.

Demir, "Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde ‘Türkiye’yi çıkarttım’ açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur” ifadelerini kullandı.

Demir, "Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili ABD ile bir diyalog süreci başlayacak" dedi.

TIKLAYIN - ABD, Türkiye'yi F-35 programından resmi olarak çıkardığına dair Ankara'ya bildirimde bulundu