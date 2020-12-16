Savunma Sanayii Başkanı Demir: ABD’nin yaptırım kararlarından etkilenmeyeceğiz, bu konuda gerçekten kararlıyız

ABD'nin yaptırım uygulanacaklar listesinde bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ABD’nin yaptırım kararlarından etkilenmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet'e konuşan Demir, "Savunma Sanayii Başkanlığı olarak 700’den fazla proje üzerinde çalıştığınızı biliyoruz. ABD’nin yaptırım kararı bu projeleri nasıl etkileyecek?" sorusuna, "Tekrar tekrar şunu söyleyeceğiz: Bu kararlardan etkilenmeyeceğiz. Bu konuda gerçekten kararlıyız. Bu kararla beraber etkilenen bazı alanlar, gözümüzden kaçmış bazı bileşenler varsa, bu da o anlamda hayırlı oluyor. Çünkü onları da bizim dikkatimize getiriyor. Hani belki bizim gözümüzden kaçmıştır, belki bir alt veya onun altındakinin bir bağımlılığı vardır. Biz farkında değilizdir. Bu da bir işaret fişeği olup, bunu da yerleştiririz hiç problem değil." yanıtını verdi.

Demir açıklamasında şunları kaydetti:

"Zaten kritik ürünlerle ilgili bir şey alamıyorduk"

-Kritik ürünlerde ABD menşeli ürünler yok mu? Bu anlamda bir etkilenme olmayacak mı?

"Zaten kritik dediğiniz ürünlerle ilgili bir şey alamıyorduk. Değişen bir şey olmayacak bizim için. Ama ola ki kıyıda köşede kalmış bir şey varsa onu da görürüz, üzerinde çalışırız. Geçenlerde bir üründe tam seri üretime geçecektik. Bir başka ülke sistemimizde bir bileşeni vermedi. Ne oldu? 2-3 ay uğraştık, yaptık, sistemimizi çalıştırdık."

"Bu durum bizi kararlı kılar, güçlendirir, uyanık yapar"

-Genel olarak Savunma Sanayii Başkanlığı’nın hedefleriyle ilgili bir sıkıntı görmüyorsunuz o zaman?

"Hedeflerle ilgili dediğim gibi bu durum bizi kararlı yapar, bizi güçlendirir bizi daha uyanık yapar."

Yaptırımlarla size dönük vize sınırlaması da getiriliyor. ABD’de bir şeyiniz var mı bilmiyorum. Bu konuda neler söylersiniz?

"Bizim her şeyimiz Türkiye’de. Amerika’da 8-9 sene kalmışlığım var. Tahsilimi orda yaptım, arkadaşlarım var, iyi ilişkilerim var ama gidemeyeceksem de ne gam. Bu, şu anlama da gelmiyor tabii. Amerika’da arkadaşlarımız var insani ilişkilerimiz devam eder ama gitmemek de gam değil."

-Bu konuda ileriye dönük nasıl bir çıkış çözüm stratejisi olabilir?

"Bilmiyorum şimdi tabii bunlar S-400 meselesi ile ilgili geri adım veya başka bir şey bekleyecekler ama Türkiye defalarca dillendirdi. Kararlarımızı bağımsız veririz, bağımsız kararlarımız ülkemizin çıkarları yönünde olur, bundan taviz vermeyiz dedik. Tehdit lisanının Türkiye’ye sökmeyeceğini, iyi, dost ve müttefiklik ilişkilerinin bizim için önemli olduğunu her zaman için bu çerçevede ilişki kurmak istediğimizi, isteyeceğimizi beyan ettik, beyan etmeye devam edeceğiz. Onlar da bu şekilde yaklaşırlarsa ne güzel."

Ne olmuştu?

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle, Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye'yi S-400 sorununu ABD ile koordinasyon içinde çözmeye çağırıyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ABD'nin 'tek taraflı yaptırımlarının kınandığı' duyurulurken, "Türkiye uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) yaptırımlarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasını taşıyan açıklamada, ABD'nin birçok defa Rus yapımı hava savunma sistemi kullanımının yaratacağı problemleri Türkiye'ye anlattığı, ancak Ankara'nın yine de S-400'leri satın alıp, test ettiği belirtildi. Pompeo, bu sebeple Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karar verildiğini de hatırlattı.

Açıklamanın devamında, "Bugün yapılan hamlenin ABD'nin CAATSA yaptırımlarının 231. Maddesini uygulayacağının, Rus savunma ve istihbarat sektörü ile yapılan ticari hamlelere tolerans gösterilmeyeceğinin" bir sinyali olduğu belirtildi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB), ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir yetkili, herhangi bir uluslararası finansal kuruluşun SSB'ye 10 milyon doları aşan kredi ve borç vermesinin kısıtlandığını ifade etti.

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