Savunma sanayi ihracatına sıkı takip



Almanya Ekonomi Bakanlığı, "Türkiye'deki mevcut durum karşısında bu ülkeye yönelik yapılan savunma sanayi ürünleri ihracat başvurularının çok sıkı incelenip denetlendiğini" açıkladı. "Verdiğimiz onaylar öncesinde her bir başvuru için gönderilecek yere ve oradaki insan haklarının durumuna bakıyoruz" açıklamasında bulunan Federal Ekonomi Bakanlığı, bu kriterlerin ihracat yapılan tüm ülkeleri kapsadığını ve buna Türkiye'nin de dâhil olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı ve Federal Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel adına açıklama yapan sözcüsü, "Her bir dosyanın ayrı incelendiğini ve bu incelemenin NATO üyesi olsun ya da olmasın tüm başvurular için yapıldığını" söyledi. Açıklamada, "Federal Hükümetin savunma sanayi ihracatında kısıtlayıcı ve sorumluluk sahibi bir politika benimsediği" vurgulanırken, bu alanda ihracatı yapılan unsurların sadece askeri ürünler olmadığı aynı zamanda bilgi ve deneyimin de paylaşıldığı belirtildi. Sözcü, "savunma sanayi teknolojileri paylaşımının da, dış ticaret yasalarına ve ihracat izinlerine tabi olduğunu" belirtti.

Savunma sanayi üreticisi Alman Rheinmetall şirketi cuma günü, Türkiye'de ortak bir yatırıma iştirak ettikleri yönündeki haberleri doğrulamış, detay vermemişti. Die Welt gazetesi, Reheinmetall'in, Almanya-Malezya-Türkiye ortaklığında Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığını yazmış, şirketin, zırhlı araç üreteceği belirtilmişti.

Federal Ekonomi Bakanlığı bu tür yatırımlara nasıl yaklaşılacağı sorunuysa yanıtsız bıraktı. Federal Hükümetin 2015 Savunma Sanayi İhracatı Raporu'na göre Türkiye en önemli 20 ihracat ortağı arasında yer almıyor. Türkiye ile 2015 savunma sanayi ihracatının boyutu 40 milyon euroyu buldu.