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Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sona erdi

ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonrası açıklama yapıldı

01 Şubat 2018 00:49

ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada , bedeli 9.4 milyar dolar olan 55 projenin değerlendirildiği kaydedildi. 

Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklama şöyle:\"Savunma Sanayi İcra Komitesi, yapılan yasal düzenleme sonrasında ilk defa Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır.  Toplantıda, “Zeytin Dalı Operasyonu”nda ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9.4 milyar dolar (36 milyar tl) bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir. \"


 

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